MIRRI pripomína fungovanie aplikácií GreenPass a OverPass

Bratislava 13. decembra (TASR) - Pre bezproblémové fungovanie v čase aktuálnych protipandemických opatrení existujú na slovenskom trhu už niekoľko mesiacov dve aplikácie. Jedna pre ľudí na zobrazovanie QR kódu ako potvrdenia o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo výsledku testu (GreenPass) a druhá pre obchodníkov na kontrolu platnosti tohto potvrdenia (OverPass). Pripomína to ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI).



"Zdá sa, že nový koronavírus tu s nami bude ešte dlhý čas a musíme sa s ním naučiť žiť. Spoločnosť Slovensko IT, ktorá patrí pod ministerstvo informatizácie, priniesla dve spoľahlivé a funkčné riešenia, ktoré teraz uľahčujú ľuďom život," podotkla vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Prvým takýmto riešením je aplikácia GreenPass, cez ktorý si môže užívateľ do mobilného telefónu uložiť certifikát o očkovaní, prekonaní ochorenia či testovaní, a tak ho môže mať stále pri sebe v digitálnej podobe. "Druhou aplikáciou je OverPass, ktorý slúži na overovanie platnosti COVID pasov cez QR kód. Vďaka tejto aplikácii obchodníci hneď pri vstupe bez problémov skontrolujú, či zákazníci spĺňajú stanovené podmienky, teda či sú plne zaočkovaní proti COVID-19 alebo ochorenie prekonali," skonštatovala vicepremiérka.



V čase platnosti nových opatrení, podľa ktorých sa pravidlá uvoľnili v režime OP, ešte podľa rezortu mnohí prevádzkari nevedia, ako overovať platnosť COVID preukazov. "Slúži na to práve aplikácia OverPass, ktorá je bezplatná a stiahnuť sa dá cez Google Play (pre zariadenia Android) a AppStore (pre zariadenia iOS)," poznamenal rezort informatizácie.



Ku koncu novembra OverPass využívalo viac ako 70.000 používateľov, čo je nárast oproti októbru o vyše 140 %. Od začiatku decembra počet aktívnych používateľov OverPassu narástol podľa MIRRI o ďalšie tisícky.



Aplikáciu GreenPass si doteraz stiahlo viac ako 2,3 milióna užívateľov. Táto aplikácia zároveň získala 2. miesto v súťaži App Gallery Code 2021 v kategórii Cestovanie. "Našou snahou je prinášať moderné a funkčné riešenia, ktoré dosahujú kvalitu aplikácií z komerčnej sféry. Že to ide, ukazuje aj úspech GreenPassu," uzavrela Remišová.