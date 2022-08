MIRRI pripravuje zákon o údajoch, má nastaviť dátový manažment

Bratislava 22. augusta (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripravuje zákon o údajoch. Cieľom je zjednotiť a komplexne obsiahnuť právnu úpravu dátového manažmentu verejnej správy v rámci jedného právneho predpisu. Predbežná informácia bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je vo štvrtom kvartáli 2022.



MIRRI zhodnotilo, že aktuálne neexistuje právna úprava, ktorá by v podobe horizontálneho právneho predpisu všeobecnej povahy právne regulovala dátový manažment verejnej správy. Podotýka, že právna úprava zákona o e-Governmente bola prijatá predovšetkým s cieľom zabezpečenia agendy výkonu verejnej moci elektronicky, ale komplexne neriešila otázku dátového manažmentu verejnej správy.



Navrhovaná právna úprava tak reflektuje aktuálny vývoj v oblasti informačných technológií verejnej správy, a to aj v nadväznosti na Európsku dátovú stratégiu a súvisiace právne záväzné akty Európskej únie, keď zavádza nové koncepty a právne inštitúty a zároveň v súlade s nastavenými trendmi rozvíja existujúce.



Návrh zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, teda zákon o údajoch, má za cieľ všeobecné nastavenie dátového manažmentu verejnej správy. Nastavenie sa realizuje prostredníctvom rozpracovania existujúcich konceptov a právnych inštitútov zabezpečujúcich zdieľanie údajov v rámci verejnej správy na základe jednotných pravidiel a za použitia centrálnych informačných technológií verejnej správy. Realizuje sa tiež prostredníctvom zavedenia nových konceptov a právnych inštitútov zabezpečujúcich rozsiahlejšie zdieľanie údajov aj mimo verejnej správy a interoperabilitu informačných systémov, ako aj stanovenie nových povinností vo vzťahu k zabezpečovaniu dátovej kvality.



Zákon o údajoch je zároveň právnym nástrojom na uvedenie viacerých informačných technológií verejnej správy, ktoré po technickej stránke realizujú zavádzané či zavedené koncepty a inštitúty do praxe.