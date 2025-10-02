< sekcia Ekonomika
MIRRI: Program Interreg plní povinnosti, pripomienky NKÚ sú nepresné
Pripomienky, ktoré naznačujú, že by si program neplnil povinnosti, sú preto nepresné a neodrážajú skutočný stav, ministerstvo.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Zamestnanci programu Interreg intenzívne využívajú všetky dostupné skúsenosti a prijímajú opatrenia nielen na splnenie, ale aj na prekročenie cieľov. Pripomienky, ktoré naznačujú, že by si program neplnil povinnosti, sú preto nepresné a neodrážajú skutočný stav. Uviedlo to vo štvrtok pre TASR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v reakcii na najnovšie zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.
„V rámci programov Interreg SK-CZ a SK-AT sa uplatňuje proaktívny a klientsky prístup, pričom zástupcovia prvostupňovej kontroly priebežne usmerňujú prijímateľov, dopĺňajú dokumentáciu podľa potreby a tým zabezpečujú, že výdavky sú schválené a prostriedky efektívne a transparentne využité,“ priblížil rezort.
MIRRI ďalej zdôraznilo, že v období rokov 2021 - 2027 sa aktívne angažovalo v dôkladnej príprave žiadateľov, a to formou seminárov, individuálnych konzultácií, online návodov či networkingových podujatí, aby mali všetci partneri rovnaký prístup k informáciám a boli pripravení na úspešnú realizáciu projektov.
Rezort vníma výsledky kontroly NKÚ SR ako cennú spätnú väzbu, ktorá pomáha zlepšovať služby pre žiadateľov a prijímateľov. Uviedol však, že program je riadený zodpovedne, transparentne a v súlade s pravidlami.
NKÚ SR vo štvrtok uviedol, že tohtoročný audit ukázal funkčnosť a účinnosť systému. Kontrola však zároveň poukázala na viaceré nedostatky v riadení a realizácii. Problémom je napríklad vysoká administratívna záťaž, zložitosť žiadostí o financovanie, časté zmeny pravidiel, dlhé schvaľovacie procesy a náročné podmienky spolufinancovania, ktoré komplikovali realizáciu najmä menším obciam a neziskovým organizáciám.
