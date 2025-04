MIRRI: Projekt Digitálna strelka má podporiť dievčatá pri štúdiu IT

Bratislava 25. apríla (TASR) - Projekt Digitálna strelka má podporiť dievčatá a mladé ženy pri rozhodovaní o štúdiu a kariére v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Projekt spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Digitálnou koalíciou. V piatok o tom informoval odbor komunikácie MIRRI.



„Technológie dnes prenikajú do každej oblasti nášho života, od umelej inteligencie až po bežnú komunikáciu. Nejde len o programovanie, ale o schopnosť efektívne využívať dostupné nástroje. Slovensko má silný technický základ, no potrebujeme ľudí, dievčatá aj chlapcov, ktorí budú tieto technológie ovládať a využívať ich vo svoj prospech,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek.



Podľa údajov Eurostatu tvorí podiel žien medzi IKT špecialistami na Slovensku 14,9 %, čo je pod priemerom EÚ (19 %). MIRRI pripomenulo, že EÚ plánuje do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť počet odborníkov v digitálnych profesiách, a to zo súčasných 9 miliónov na 20 miliónov. Slovensko preto podľa rezortu potrebuje naplno využívať potenciál svojej populácie vrátane talentovaných dievčat a žien.



Pomôcť dievčatám pri rozhodovaní o štúdiu a kariére v oblasti IT má webová platforma www.digitalnastrelka.sk. Na webe si môžu dievčatá otestovať svoje silné stránky v tejto oblasti, nájdu tu odporúčania pre svoj ďalší rozvoj, ale aj informácie o štúdiu, štipendiách, kurzoch či stážach.



„Digitálna Strelka je projekt určený špeciálne pre dievčatá, žiačky, je o hľadaní cesty k digitálnym povolaniam, ktoré menia svet. Mnohé z povolaní, ktoré vzniknú o 5 či 10 rokov, dnes ešte nepoznáme. Ale vieme jedno - ovládanie technológií, kritické myslenie, kybernetická bezpečnosť či práca s dátami, sú dnes nevyhnutné. V Digitálnej koalícii robíme všetko preto, aby najmä naši mladí ľudia mali k týmto zručnostiam prístup,“ uviedol prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.



Projekt Digitálna strelka je výsledkom spolupráce MIRRI a Digitálnej koalície a vychádza z dlhodobej stratégie rezortu v oblasti digitálnych zručností, priblížil rezort. Podpora žien v digitálnej ekonomike je pevne zakotvená v dokumentoch ako Národná stratégia digitálnych zručností SR, Akčný plán digitálnej transformácie na roky 2023 - 2026 či Vnútroštátny plán pre Digitálnu dekádu.