Projekt novej teplárne na hornej Nitre sa už môže uchádzať o eurofondy

Bratislava 14. januára (TASR) - Projekt novej teplárne na hornej Nitre sa už môže uchádzať o podporu z eurofondov, vláda na svojom stredajšom (12. 1.) rokovaní odobrila aktualizáciu akčného plánu pre tento región. Pripomenulo to Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) SR.



Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra rieši adaptáciu baníckeho regiónu, v ktorom sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. V rámci najnovšej aktualizácie nastal posun v otázke centrálneho zásobovania regiónu teplom po roku 2023, kedy sa definitívne odstaví tepelná elektráreň v Novákoch spaľujúca uhlie.



Rezort poznamenal, že novým poskytovateľom výroby a dodávky tepla pre mesto Prievidza bude spoločnosť PTH, ktorú si vybralo samo mesto. Spoločnosť bude súčasne dodávať teplo aj pre mesto Nováky a obec Zemianske Kostoľany. "K projektu, ktorý je v pokročilom štádiu prípravy, už boli vydané stavebné povolenia. Väčšina vyrobeného tepla bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie," dodal rezort.



Projekt má možnosť podpory z eurofondov na úrovni približne 30 % celkových investičných nákladov, ktoré dosahujú okolo 30 miliónov eur. V súčasnosti sú pripravené výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorých sa môže projekt nového centrálneho zásobovania teplom uchádzať o finančnú podporu. "V konečnom dôsledku to môže mať pozitívny vplyv na koncovú cenu tepla pre obyvateľov regiónu," uviedol rezort.



Významnou novinkou tohtoročnej aktualizácie akčného plánu je podľa ministerstva aj oficiálne schválenie Fondu na spravodlivú transformáciu Európskou komisiou (EK). Pre Slovensko je vo fonde vyčlenených 459 miliónov eur. Okrem regiónu hornej Nitry bude môcť prostriedky z fondu čerpať aj Košický kraj. Ministerstvo investícií aktuálne vedie s EK rokovania aj o potenciálnej možnosti čerpania peňazí z fondu pre Banskobystrický kraj.



O podporu z fondu je pritom už teraz veľký záujem. V marci minulého roka vyhlásilo MIRRI nezáväznú výzvu na predkladanie projektových zámerov. V rámci územia horná Nitra bolo predložených 239 žiadostí na projekty v hodnote viac ako dve miliardy eur.



"Fond na spravodlivú transformáciu má pomôcť riešiť sociálne, zamestnanecké, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimatickú neutralitu. Podporené z neho budú rôzne inovatívne projekty, ktoré pomôžu zvýšiť atraktivitu regiónu a zastaviť odlev mladých ľudí," okomentovala šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Podmienkou je však schválenie plánu spravodlivej transformácie Európskou komisiou. Ten je aktuálne vo fáze pripomienkovania dotknutými krajinami a ďalšími partnermi z verejného a súkromného sektora.