Ministerstvo investícií: PS nevymyslelo nič nové
Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS) zachránila 200 miliónov eur pre slovenské samosprávy.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dôrazne odmieta tvrdenia Progresívneho Slovenska (PS). Pozmeňujúci návrh, na ktorý sa PS odvoláva, môže byť pre iné krajiny aktuálny, pre Slovensko však iba opakuje už existujúce procesy. Monitorovací výbor bol povinný pri každej zmene a konzultácie so samosprávami sú pre MIRRI samozrejmou praxou. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MIRRI v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia.
„Progresívne Slovensko sa chváli pozmeňujúcim návrhom, ktorý hovorí približne toľko, že deň má 24 hodín. Schvaľovanie monitorovacím výborom bolo povinné aj doteraz a konzultácie so samosprávami MIRRI vedie dlhodobo. Nikto samosprávam peniaze neberie - problém je skôr v tom, že z 2,41 miliardy eur majú zatiaľ vyčerpané len tri percentá. Našou prioritou je pomôcť mestám, obciam a župám tieto prostriedky rýchlejšie a efektívnejšie využiť,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Časť eurofondov pre samosprávy bola dočasne zmrazená, no vyhlásené výzvy v objeme približne 2,1 miliardy eur pokračujú, dodal. Zvyšná časť, na ktorú zatiaľ neboli vyhlásené výzvy, predstavuje flexibilnú rezervu, ktorú možno využiť buď na rozšírenie existujúcich výziev, alebo na nové výzvy v súlade s aktuálnymi prioritami. Žiadne z týchto prostriedkov podľa neho nepôjdu na nezmyselné či neefektívne projekty - všetky financie budú smerovať výhradne na rozvoj území a prospech občanov.
„Aktuálne je schválených viac ako 64 % projektových zámerov a kontrahovanie je na úrovni 19 %. Samosprávy dobre vedia, že na peniaze z flexibility môžu siahnuť až po nakontrahovaní 80 % alokácie, a tam ani zďaleka nie sú,“ povedal Migaľ.
Všetky mechanizmy monitorovania a konzultácií, ktoré sú už dnes zavedené, zaručujú transparentnosť a efektívnosť čerpania eurofondov, doplnil. Cieľom je zabezpečiť, aby projekty realizované v mestách, obciach a krajoch prinášali konkrétny úžitok občanom a podporovali rozvoj regiónov. „Sme pripravení pokračovať v úzkej spolupráci so samosprávami a partnermi, aby sa čerpanie zrýchlilo a projekty mohli čo najskôr naplno fungovať,“ uzavrel Migaľ.
Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS) zachránila 200 miliónov eur pre slovenské samosprávy, ktoré im vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zmrazila a chcela zobrať.
