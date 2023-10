MIRRI: Realizáciu geotermálneho vrtu pri Ďurkove očakávame tento rok

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu na národný projekt Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline v objeme 56,1 milióna eur z Fondu na spravodlivú transformáciu. Výzva je určená pre MH Teplárenský holding za účasti partnera Geoterm Košice. Rezort v stredu informoval, že v najbližších dňoch očakáva predloženie žiadosti na posúdenie, následne podpis zmluvy a začiatok realizácie projektu pri Ďurkove ešte v tomto roku.



"Projekt rieši akútny problém závislosti Slovenska od dovozu fosílnych palív a ich využívania v teplárenstve. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, k čomu sme sa zaviazali ako člen Európskej únie v kontexte energetickej aj klimatickej krízy. Využívanie domácich alternatívnych zdrojov energie je okrem našej energetickej sebestačnosti veľmi dôležité aj pre odberateľov, domácnosti, ktorým garantuje stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla," priblížil minister Peter Balík.



Vďaka geotermálnemu zdroju, ktorý má potenciál byť najväčším na Slovensku, by mohol celkový podiel obnoviteľnej energie na výrobe tepla pre Košice dosiahnuť 42 % a pokryť spotrebu tepla pre 171.000 odberateľov. Projekt pritom podľa rezortu vytvára do budúcnosti predpoklady na to, aby polovica celkovej výroby tepla pre Košice pochádzala z geotermálnej energie.



Úplným vylúčením spaľovania uhlia a znížením spotreby zemného plynu v teplárni sa môže podľa ministerstva dosiahnuť zníženie emisií oxidu uhličitého o 50.000 ton ročne. Projekt počíta aj s následným využitím zvyškového tepla na poľnohospodárske, rekreačné a ďalšie účely v obciach pozdĺž 15-kilometrovej trasy teplovodu, od lokality pri obci Ďurkov až do Košíc.



Celkové náklady projektu odhadujú na takmer 88 miliónov eur. Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa podporí výstavba geotermálneho strediska a 15-kilometrového horúcovodného napájača. Spustenie dodávky geotermálneho tepla do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach, v objeme 65 gigawatthodín (GWh) ročne, očakávajú v roku 2026. V roku 2030 by mala stúpnuť až na 175 GWh s potenciálnym výhľadom až do 325 GWh tepla ročne v roku 2035.