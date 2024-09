MIRRI: Regionálne centrá posilnia odborníci na investičné projekty

Košice 16. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zvyšuje administratívne kapacity regionálnych centier o osem nových odborníkov na implementáciu investičných projektov. Ďalší experti budú v regiónoch k dispozícii na podporu mimovládnych organizácií a rozvoj občianskej spoločnosti. Informovali o tom v pondelok v Košiciach minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) a splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



"Cieľom je, aby starostovia a primátori nemuseli cestovať do Bratislavy, ale mohli vyriešiť svoje otázky priamo vo svojom regióne," uviedol Raši.



Rezortné regionálne centrá v krajských mestách poskytujú odborné poradenstvo v oblasti eurofondov, dotácií a ďalších podporných nástrojov pre samosprávy, podnikateľov a občiansky sektor. Každý región tak podľa ministra získa špecialistu, ktorý bude pomáhať s implementáciou investičných projektov. "V rámci integrovaných územných investícií je k dispozícii takmer 2,5 miliardy eur z eurofondov. To je obrovská príležitosť pre rozvoj našich regiónov, ktoré vďaka tomu môžu pretaviť svoje potreby do reálnych projektov," uviedol Raši.



Ministerstvo informovalo, že v regionálnych centrách fungujú tiež centrá sociálnej ekonomiky, ktoré pomáhajú s rozvojom sociálnych podnikov a poskytujú odborné poradenstvo. Klienti tam nájdu aj zástupcov Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR, expertov na fondy EÚ či zástupcov z Úradu vlády SR pre plán obnovy.



Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák oznámil, že noví experti budú robiť servis pre starostov a primátorov z hľadiska čerpania eurofondov, ktoré sa presúvajú do regiónov. "Za jedenásť mesiacov sa nám podarilo presunúť do územia viac ako 1,5 miliardy eur. A práve preto sme vytvorili takúto špeciálnu pozíciu, aby starostovia a primátori vedeli, že majú jedného styčného dôstojníka, ktorý s nimi bude konzultovať všetky projekty, všetky zámery, ktoré sú schvaľované eurofondami na úrovni regiónov," povedal. Regionálne centrá podľa neho zároveň dokážu konzultovať výzvy na čerpanie peňazí z akčných plánov v súčasnosti najmenej rozvinutých okresov.



ÚSV ROS bude mať zastúpenie v šiestich regionálnych centrách MIRRI SR - mimo Bratislavského a Trnavského, ktoré bude pokrývať úrad v Bratislave. "Chcem uľahčiť život a prácu mimovládnych organizácií práve tu v regiónoch, pretože tu sa tvorí život," uviedla Zacharová.