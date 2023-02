MIRRI: Remišová nesúhlasí s tvrdeniami Rašiho o čerpaní eurofondov

Bratislava 21. februára (TASR) - Vicepremiérka a dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) nesúhlasí s utorkovým tvrdením podpredsedu mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR čerpá eurofondy pomaly. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MIRRI.



"Richard Raši klame v každej jednej vete," reagovala Remišová. "Slovensko bolo za jeho éry v čerpaní na poslednom mieste. Ku koncu januára sme vďaka enormnému úsiliu podľa verejne dostupných údajov poskočili na 19. miesto spomedzi krajín Európskej únie," tvrdí. "V marci 2020 nebola vyčerpaná ani jedna tretina z celého eurofondového balíka, a to po takmer 7 rokoch čerpania," dodala Remišová.



Raši na tlačovej besede uviedol, že ak by SR chcela dočerpať eurofondy z minulého programového obdobia, musela by minúť 17,5 milióna eur denne. Doplnil, že Slovensko malo ku koncu januára vyčerpaných 65,15 % eurofondov z programového obdobia 2014 až 2020, a to presne 11 mesiacov predtým, ako musia byť všetky dočerpané. Za tú dobu SR musí dočerpať vyše 5,85 miliardy eur.