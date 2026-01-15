< sekcia Ekonomika
MIRRI sa ohradzuje voči zverejneniu interného dokumentu ÚHP o IT
Rezort uvádza, že je povinný postupovať v súlade so zákonom a podá trestné oznámenie pre podozrenie z porušenia zákona v súvislosti so zverejnením tohto dokumentu.
Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa dôrazne ohradzuje voči neoprávnenému zverejneniu a šíreniu interného dokumentu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý obsahoval predbežné hodnotenia projektov IT systémov Slovensko.sk. Niektoré skutočnosti uvedené v dokumente sú chránené ako limitovaná informácia podľa zákona o utajovaných skutočnostiach, informoval vo štvrtok odbor komunikácie MIRRI.
„Rezort je povinný postupovať v súlade so zákonom a podá trestné oznámenie pre podozrenie z porušenia zákona v súvislosti so zverejnením tohto dokumentu,“ uvádza ministerstvo informatizácie. Pripomína, že nakladanie s limitovanými informáciami podlieha prísnym pravidlám a zákonným povinnostiam, pričom ministerstvo bude dôsledne obhajovať ich ochranu a vyvodzovať zodpovednosť voči neoprávnenému šíreniu.
„Toto konanie považujeme za účelovú snahu vytvoriť negatívne vnímanie krokov, ktoré smerujú k odvráteniu kolapsu ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS),“ upozorňuje MIRRI.
Za mimoriadne nezodpovedné zo strany ÚHP považuje, že umožnili zverejnenie dokumentu, ktorý nielenže obsahoval limitované informácie, ale bol vypracovaný len tri dni po obdržaní zásadného stanoviska súdnoznaleckej organizácie k stavu ÚPVS, pričom z týchto troch dní boli dva víkendové.
„Takýto postup nesvedčí o snahe o objektívne hodnotenie projektu, ak sa preukáže, že nešlo o únik pracovnej verzie materiálu,“ dodáva MIRRI. Viac informácií poskytne po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.
