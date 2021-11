MIRRI: Slovenské firmy môžu získať podporu z európskeho balíka

Bratislava 26. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) otvorila prvé výzvy programu Digitálna Európa pre roky 2021 - 2027. Týchto prvých 28 výziev je v hodnote takmer dvoch miliárd eur, pričom na celkový európsky digitálny balík je vyčlenených 7,5 miliardy eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zdôraznilo, že je to veľká šanca pre slovenských inovátorov.



"Finančná podpora môže slovenským firmám výrazne pomôcť pri zavádzaní digitálnych technológií do praxe. Nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých technológií sú zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu," poznamenala vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Vyzýva preto slovenských inovátorov, aby sa uchádzali o podporu pre svoje projekty.



O podporu môžu žiadať inštitúcie aj podniky bez ohľadu na veľkosť, šancu majú aj malé start-upy. "Väčšina výziev je pre svoju náročnosť orientovaná na konzorciá a zahraničné partnerstvá. Samotný program je postavený na spolufinancovaní s inými zdrojmi EÚ, ako sú štrukturálne a investičné fondy či Plán obnovy a odolnosti," spresnil rezort.



MIRRI dodalo, že spolu s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR vyhlásili súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť subjekty, ktoré mali záujem stať sa centrami digitálnych inovácií a predložili svoje súťažné návrhy. V národnom výbere uspeli štyria kandidáti, z ktorých EK vyberie víťazov.



Aktuálne otvorené výzvy z európskeho digitálneho balíka sú orientované do siedmich oblastí. Ide o podporu európskych digitálnych inovačných centier, cloudových úložísk, dát a umelej inteligencie, akcelerácie najlepšieho využitia technológií či o podporu digitálnej transformácie. Podpora by mala ísť aj do oblastí prípravných akcií pre spoločné dátové priestory, kvantovej komunikačnej infraštruktúry a pokročilých digitálnych zručností.