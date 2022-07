MIRRI: SR má v rámci EÚ jednu z najnižších mier spolufinancovania

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovensko má v rámci EÚ jednu z najnižších mier spolufinancovania a tú nastavuje Ministerstvo financií SR, ktoré pritom musí zohľadňovať možnosti štátneho rozpočtu a ďalšie faktory. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, v reakcii na vyjadrenia mimoparlamentného KDH.



"Pokiaľ ide o spolufinancovanie eurofondových projektov zo strany samospráv, spolufinancovanie je čiastočne zárukou kvality a užitočnosti projektov. Navyše všetky dane z príjmu, ktoré ľudia a živnostníci platia, idú samosprávam, takže určitý podiel samospráv na týchto projektoch je prirodzený, hoci väčšiu časť spolufinancovania (až 10 %) hradí štát a samosprávy sa podieľajú len 5 percentami. Zo štátneho rozpočtu bolo na spolufinancovanie eurofondových projektov od roku 2014 doteraz vyplatených až 1,3 miliardy eur," priblížil rezort investícií.



Za čerpanie eurofondov v jednotlivých programoch sú podľa MIRRI plne zodpovedné ministerstvá, ktoré tieto programy riadia. "V programovom období 2014 až 2020 sa fondy EÚ implementujú prostredníctvom 11 operačných programov," spresnilo MIRRI.



Okrem toho, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI, sú tiež spoluzodpovedné sprostredkovateľské orgány, ktorými sú vyššie územné celky a krajské mestá. Práve viaceré kraje sú v čerpaní eurofondov z IROP hlboko pod priemerom. "Keď niektorí predstavitelia samospráv kritizujú čerpanie eurofondov, kritizujú tak v prvom rade samých seba," podčiarklo ministerstvo investícií.



"Je škoda, že práve na komplexnej a vládami Smeru dlhodobo zanedbávanej oblasti eurofondov sa dnes niektorí opoziční politici snažia vytĺkať politický kapitál. A to v čase, keď sa tejto vláde podarilo výrazne zjednodušiť a zrýchliť celý eurofondový systém po katastrofálnom čerpaní, ktoré sme zdedili po vláde Smeru. Po viac ako šiestich rokoch totiž nebola vyčerpaná ani tretina z celkového balíka," zdôraznilo MIRRI.



V piatok na brífingu mimoparlamentného KDH jeho predseda Milan Majerský, za účasti europoslankyne za KDH Miriam Lexmann, ako aj ekonomického experta a člena vedenia KDH Jozefa Hajka uviedol, že vláda by mala samosprávam umožniť čerpať eurofondy s nulovou spoluúčasťou. Majerský v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opätovne kandiduje za predsedu Prešovského samosprávneho kraja.