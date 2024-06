MIRRI: Slovensko potrebuje zlepšiť digitálny ekosystém verejnej správy

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovensko potrebuje zlepšiť digitálny ekosystém celej verejnej správy, zjednodušiť prístup k elektronickým službám štátu či umožniť prístup k elektronickej schránke aj z mobilného zariadenia. V súvislosti s prioritami slovenského eGovernmentu to na konferencii Itapa zhodnotil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ivan Ivančin. V stredu o tom informoval odbor komunikácie MIRRI SR.



"Keď sa na to pozriem z tzv. 'helicopter view', tak potrebujeme zlepšiť celkovo digitálny ekosystém celej verejnej správy. Budovať systémy s princípom 'API first', ktoré sú od začiatku zamýšľané na integráciu a zdieľanie dát a služieb. Eliminovať legislatívu, ktorá konzervuje papierové postupy. Čo sa týka štátnej mobilnej aplikácie, je nevyhnutné zjednodušiť aktiváciu, vďaka ktorej bude možné pristupovať k elektronickým službám bez potreby čítačky a občianskeho preukazu," uviedol Ivančin.



Dodal, že treba umožniť občanom prístup k elektronickej schránke aj z mobilného zariadenia či zjednodušiť proces podpisovania tak, aby mohli ľudia autorizovať dokumenty elektronicky z pohodlia domova.



Témami konferencie boli aj kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia (AI), financovanie digitálnych projektov či reforma verejného obstarávania. MIRRI predstavilo projekt kybernetickej bezpečnosti, ktorý má pomôcť pri vzdelávaní a príprave odborníkov v tejto oblasti, kľúčový je aj pre testovanie a zlepšovanie bezpečnostných protokolov na národnej úrovni. Jednou z tém konferencie bola aj podpora digitálneho Slovenska prostredníctvom zdrojov EÚ ako spôsob udržania kroku s modernizáciou.



"Pridanú hodnotu tejto konferencie vidím v jej schopnosti prepájať expertov z rôznych odvetví. Itapa sa tak stáva akousi digitálnou 'arénou', kde sa stretávajú tí najlepší odborníci, aby spolu diskutovali, vymieňali si názory a prinášali nové riešenia," doplnil Ivančin.