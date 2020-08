Rezort informatizácie oznámil, že bude šetriť v oblasti projektov

Bratislava 7. augusta (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR tvrdí, že celkové úspory rezortu bude vidno v oblasti projektov a nie vo sfére personálnych nákladov. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor rezortu v odpovedi na otázku, ako chcú splniť "zadanie" usporiť 10 % zo svojich nákladov.



„Rozhodnutím vlády preberá MIRRI nielen nové kompetencie, ale aj nových zamestnancov z iných rezortov,“ uviedol rezort ako odôvodnenie, prečo personálne náklady ministerstva neklesnú.



Jednou z možností, ako usporiť, je aj nájdenie vhodnej budovy pre zamestnancov rezortu. Ako v minulosti uviedla vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí), rezort sídli v štyroch až šiestich budovách a na rôznych miestach v Bratislave.



„Budeme hľadať čo najlepšie a najefektívnejšie riešenie tak, aby sme šetrili kapacity štátu,“ poznamenala vtedy Remišová. Ako dodala, nájomné zmluvy však nie je možné zrušiť, a ak áno, tak s veľkou pokutou. „Hľadáme nové priestory, avšak ide o náročný proces. Úspory v tejto oblasti preto nie je možné očakávať v tomto roku,“ vysvetlil v piatok rezort investícií aktuálnu situáciu.



Šetriť sa však na MIRRI má predovšetkým na projektoch. Ako napríklad informovala ministerka minulý týždeň, po audite 53 IT projektov navrhol rezort zrušenie piatich z nich a zvyšné by sa mali prepracovať. Slovensku to môže priniesť úsporu až do 158 miliónov eur.



O tom, že štát plánuje šetriť sám na sebe, informovali niekoľkí ministri ešte v júni po zasadnutí vlády, na ktorom ministri dostali za úlohu znížiť svoje náklady o 10 %. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur.



„V Programe stability sme zadefinovali, že je potrebné konsolidovať. Potrebujeme sa dohodnúť, čo konkrétne bude súčasťou konsolidácie, ale jasne sme povedali, že začneme tým, že štát bude šetriť na sebe," povedal Heger. Šetrenie by sa podľa jeho slov malo dotknúť služieb, tovarov a malo by byť zamerané aj na efektivitu zamestnancov.