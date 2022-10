MIRRI spustilo nový program cezhraničnej spolupráce SR s Poľskom

Bratislava 19. októbra (TASR) - Spustili regionálny program cezhraničnej spolupráce SR s Poľskom Interreg na nové programové obdobie 2021 až 2027. Otvorila ho vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) s poľským ministrom fondov a regionálnej politiky Grzegorzom Pudom. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Iba pred niekoľkými dňami Európska komisia schválila program spolupráce Slovenska a Poľska na nové programové obdobie a som veľmi rada, že dnes sme ho spolu s mojím kolegom, ministrom Pudom, odštartovali," vyhlásila Remišová. "Z celkového balíka 130 miliónov eur budeme podporovať najmä spoločné projekty na ochranu prírody a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, lebo to sú hodnoty, na ktorých nám veľmi záleží a musíme ich uchovať pre budúce generácie," doplnila.



Prvé výzvy z programu by mali byť vyhlásené do konca roka. MIRRI uviedlo, že v programe plní úlohu národného orgánu. S poľským ministrom rokovala vicepremiérka o novom programovom období a oblastiach, ktoré sa v rámci programu podporia.



"Prvé výzvy pôjdu na podporu opatrení na zmierňovanie dosahov klimatickej zmeny, na ochranu pred živelnými pohromami, ochranu prírody a biodiverzity, ako aj na budovanie a opravy regionálnych ciest," vymenovala ministerka. Tradičným nástrojom podpory reagovania na výzvy bude Fond malých projektov. Prvýkrát bude v programe umožnené zapojiť sa do projektov aj malým a stredným podnikateľom. Do územia, ktorému je venovaný program, patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves.



V dobiehajúcom programovom období podľa nich patril program Interreg Poľsko - Slovensko k najúspešnejším eurofondovým programom. Podporilo sa z neho viac ako 90 štandardných projektov a vyše 450 mikroprojektov.



Európska komisia schválila na nové obdobie aj program Interreg Slovensko - Česko s rozpočtom 107 miliónov eur. Schválenie programov cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Maďarskom a program Next, do ktorého je zapojená aj Ukrajina, sa očakáva v najbližších týždňoch, uzavrelo MIRRI.