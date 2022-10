MIRRI spustilo podujatie na riešenia proti hoaxom a dezinformáciám

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v piatok odštartovalo hackathon s názvom Hacknime dezinformácie, ktorý má pomôcť obmedziť šírenie hoaxov a dezinformácií. Digitálne riešenia na ňom počas dvoch dní hľadá vyše desiatich tímov zložených z expertov a nadšencov v oblasti informačných technológií (IT), ale aj študentov.



"Nemôžeme si pred tým zatvárať oči, dezinformácie, hoaxy, klamstvá, polopravdy a nepriateľská propaganda sa stali pre našu spoločnosť každodennou realitou," vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí). "Pred toxickým obsahom, ktorý sa šíri v online priestore, musíme ľudí chrániť," dodala.



Tímy podujatia sú zložené nielen z vývojárov či startupistov a budú hľadať riešenia aj na podporu digitálnej gramotnosti. Tri najúspešnejšie dostanú finančnú odmenu, ktorá pre víťaza predstavuje 3000 eur, pre druhého umiestneného 2000 eur a pre tretieho 1000 eur. Autorom najlepšieho nápadu zároveň MIRRI ponúkne diskusiu o možnostiach realizácie riešenia.







Na hackathone sa zúčastnia aj experti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie či mediálnej gramotnosti z univerzitného a mediálneho prostredia, zo štátnej správy aj z technologických spoločností. Počas akcie budú so svojimi skúsenosťami a know-how k dispozícii všetkým zúčastneným tímom.



Podujatie sa skončí v sobotu, keď porota vyhodnotí jednotlivé projekty. Víťazné riešenia následne predstavia vicepremiérka Veronika Remišová a predseda vlády Eduard Heger.



Hackathon je podujatie, kde v rámci intenzívnej spolupráce na digitálnom riešení pracujú tímy softvérových nadšencov, programátorov, IT architektov a user experience dizajnérov, testerov a kreatívcov v takzvanom Šprinte, ktorý trvá zvyčajne jeden až dva dni. Cieľom je priniesť digitálne riešenia, ako aj zrealizovať rôzne spoločensky prínosné projekty. MIRRI v porovnaní s inými organizátormi hackathonov plánuje podporiť aj uskutočnenie riešení.