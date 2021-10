Okres Stará Ľubovňa má možnosť získať o 2,7 milióna eur viac

Stará Ľubovňa 18. októbra (TASR) – Okres Stará Ľubovňa má vďaka novému zákonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR možnosť získať o 2,7 milióna eur viac. Okres by tak mohol získať vyššiu pomoc na rozvoj a podporu pracovných miest. O podpore regiónu rokovala s primátormi a starostami vicepremiérka a šéfka uvedeného rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Pôvodný model prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku založený na odporúčaniach okresných úradov nahradí od 1. novembra transparentný model Riadiacich výborov. Svojich zástupcov v nich budú mať MIRRI SR, samosprávne kraje, do ktorých najmenej rozvinuté okresy patria, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a sociálno-ekonomickí partneri. Podpora sa bude rozdeľovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci so všetkými zainteresovanými partnermi. Plánom rozvoja sa nahrádzajú doterajšie dva dokumenty - Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority. Tým by sa mal celý proces zjednodušiť a urýchliť.



"Podpora z regionálnych dotácií pôjde do projektov, ktoré hlavne vytvoria udržateľné pracovné miesta," povedala Remišová. Zároveň vyzvala všetkých aktérov okresu Stará Ľubovňa, aby si dali záležať na vypracovaní kvalitného a zmysluplného Plánu rozvoja, ktorý musia ministerstvu zaslať na schválenie do deviatich mesiacov. Remišová s primátormi a starostami rokovala tiež o reformách, ktoré zaviedla v eurofondoch a nových pravidlách pre balík takmer 13 miliárd eur. Tie Slovensko dostane na roky 2021 – 2027. Remišová zdôraznila prioritu najskôr vyčerpať zostávajúce eurofondy, ktoré treba investovať do konca roka 2023.



V okrese Stará Ľubovňa bolo v dobiehajúcom programovom období zazmluvnených 135 projektov vo výške takmer 98 miliónov eur. Ide najmä o projekty rekonštrukcie základných a materských škôl, zatepľovanie verejných budov, vznik miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach, budovanie vodovodov, podporu komunitných centier či opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Remišová zároveň vyzvala predstaviteľov samospráv, aby využili zostávajúce možnosti a zapojili sa do otvorených výziev z Integrovaného operačného programu (IROP). Ide napríklad o podporu rozširovania kapacít materských škôl, cyklodopravy, rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy či sociálne služby v regiónoch.



"S Bruselom práve vedieme o nových eurofondoch veľmi náročné rokovania a robíme všetko preto, aby sme obhájili naše národné priority," hovorila Remišová. Pokračovala, že všade v regiónoch počúva o tom, ako treba opraviť cesty, či vybudovať vodovody a kanalizácie. "Preto na lepší prístup k pitnej vode a odvádzanie odpadových vôd chceme vyčleniť 700 miliónov eur, na diaľnice a cesty prvej triedy vyše 1,2 miliardy eur a na regionálne komunikácie viac ako 260 miliónov eur," dodala Remišová.