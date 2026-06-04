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MIRRI: SR splnila pravidlo N+3 v čerpaní eurofondov na rok 2026 v máji
Mechanizmus N+3 stanovuje, že finančné prostriedky pridelené členskému štátu na konkrétny rok musia byť vyčerpané a riadne vyúčtované do konca tretieho kalendárneho roka po ich pridelení.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Slovensko sa nemusí obávať prepadnutia časti eurofondov, ktoré sme museli podľa pravidla N+3 vyčerpať do konca tohto roka. Objem eurofondov, ktorý malo Slovensko vyčerpať a predložiť Európskej komisii do konca roka 2026, bol splnený už k 31. máju 2026, informovalo vo štvrtok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„To, čo sme mali v čerpaní eurofondov splniť až do konca roka 2026, sa nám podarilo dosiahnuť už k 31. máju. Vďaka zrýchlenému čerpaniu sa Slovensko stalo skokanom Európy vo využívaní eurofondov,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Mechanizmus N+3 stanovuje, že finančné prostriedky pridelené členskému štátu na konkrétny rok musia byť vyčerpané a riadne vyúčtované do konca tretieho kalendárneho roka po ich pridelení. Ak by sa tak nestalo, Slovensko by o časť financií prišlo. Do konca tohto roka bolo potrebné dosiahnuť úroveň čerpania vo výške 2,2 miliardy eur.
MIRRI uviedlo, že od nástupu nového vedenia strojnásobilo tempo čerpania eurofondov, čím významne prispelo k zníženiu rizika straty európskych zdrojov a k rýchlejšiemu financovaniu projektov v regiónoch. Podľa Migaľa rezort v súčasnosti napĺňa záväzok, podľa ktorého by nemalo prepadnúť ani jediné euro, čo je výsledkom úsilia zamestnancov rezortu, prijatých opatrení a dobre nastavenej spolupráce s partnermi v regiónoch.
Migaľ pripomenul, že rýchle čerpanie eurofondov v tomto roku súčasne vytvára dobrú východiskovú pozíciu aj pre ďalšie obdobie. „Som rád, že sa nám darí využívať európske zdroje efektívne a v prospech občanov Slovenska,“ uzavrel.
„To, čo sme mali v čerpaní eurofondov splniť až do konca roka 2026, sa nám podarilo dosiahnuť už k 31. máju. Vďaka zrýchlenému čerpaniu sa Slovensko stalo skokanom Európy vo využívaní eurofondov,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Mechanizmus N+3 stanovuje, že finančné prostriedky pridelené členskému štátu na konkrétny rok musia byť vyčerpané a riadne vyúčtované do konca tretieho kalendárneho roka po ich pridelení. Ak by sa tak nestalo, Slovensko by o časť financií prišlo. Do konca tohto roka bolo potrebné dosiahnuť úroveň čerpania vo výške 2,2 miliardy eur.
MIRRI uviedlo, že od nástupu nového vedenia strojnásobilo tempo čerpania eurofondov, čím významne prispelo k zníženiu rizika straty európskych zdrojov a k rýchlejšiemu financovaniu projektov v regiónoch. Podľa Migaľa rezort v súčasnosti napĺňa záväzok, podľa ktorého by nemalo prepadnúť ani jediné euro, čo je výsledkom úsilia zamestnancov rezortu, prijatých opatrení a dobre nastavenej spolupráce s partnermi v regiónoch.
Migaľ pripomenul, že rýchle čerpanie eurofondov v tomto roku súčasne vytvára dobrú východiskovú pozíciu aj pre ďalšie obdobie. „Som rád, že sa nám darí využívať európske zdroje efektívne a v prospech občanov Slovenska,“ uzavrel.