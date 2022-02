MIRRI: SR štartuje spoluprácu s Ukrajinou v oblasti kyberbezpečnosti

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovensko štartuje s Ukrajinou spoluprácu v oblasti kyberbezpečnosti a digitálnych inovácií. Je to výsledkom utorkovej pracovnej cesty vicepremiérky a ministerky pre informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí). Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Remišová v Ukrajine rokovala aj s premiérom Denisom Šmyhalom a zúčastnila sa na medzinárodnom digitálnom samite Diia.



Remišová zároveň deklarovala, že Ukrajina sa môže na Slovensko spoľahnúť pri riešení bezpečnostných hrozieb. Témou rokovaní v Kyjeve, kde sa vicepremiérka stretla okrem premiéra aj s ministrom pre digitálnu transformáciu Mykhailom Fedorovom, bola tiež možnosť užšej spolupráce v oblasti digitalizácie, kybernetickej bezpečnosti alebo projektov na podporu výmeny študentov a vzdelávania. "Riešime podobné výzvy a bola by škoda nevyužiť potenciál, ktorý takáto spolupráca ponúka," podotkla Remišová.



Vicepremiérka vyzdvihla, že silnou stránkou Ukrajiny je IT sektor. "U našich východných susedov sídli viac ako 4000 technologických spoločností. Ukrajina sa dokonca umiestnila na 12. priečke v celosvetovom rebríčku exportu IT služieb, čo predstavuje štvrtinu ukrajinského exportu a štyri percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Má tiež bohaté skúsenosti v oblasti digitálnych služieb pre občanov," podotkla s tým, že od roku 2019 majú ukrajinskí študenti možnosť študovať IT odbory na Slovensku.



"Hovorili sme tiež o možnostiach, ako podporiť viac slovenských študentov, aby technologické odbory študovali na ukrajinských vysokých školách, z ktorých viaceré sa vo svetových rebríčkoch umiestňujú pred slovenskými univerzitami," poznamenala ministerka.



Pozornosť venovali na rokovaní v Kyjeve aj kyberbezpečnosti. "Ukrajina dlhodobo čelí informačnej vojne, ktorá sa v posledných týždňoch ešte zintenzívnila. Jej súčasťou sú vážne kybernetické útoky, ktorých cieľom sa prednedávnom napríklad stali desiatky vládnych stránok alebo energetický sektor," zhrnula Remišová s tým, že ukrajinskí partneri vyjadrili záujem o posilnenie spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti, v ktorej má Slovensko podľa jej slov veľmi dobré výsledky.



"Pred niekoľkými mesiacmi sme rozbehli napríklad spoločné školenia s Centrom NATO pre boj proti kyberhrozbám v Estónsku a Slovensko len ako 23. krajina sveta získalo prístup do globálnej databázy únikov prihlasovacích údajov užívateľských účtov," povedala ministerka.