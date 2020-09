Rezort informatizácie aktivoval už asi 90 % e-schránok nepodnikateľov

Bratislava 14. septembra (TASR) – Štát aktivoval takmer už 90 % elektronických schránok nepodnikateľského sektora. Informoval o tom v pondelok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zatiaľ aktivovala 68.728 približne z 78.880 elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako Obchodnom registri. Ďalšia fáza aktivácie sa začne 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejných výskumných inštitúcií a vysokých škôl. Poslednú fázu aktivácie rezort určil na 1. januára 2021.



"Začiatkom septembra štát aktivoval ďalšiu veľkú skupinu elektronických schránok nepodnikateľského prostredia, pričom z 5551 e-schránok zriadených a aktivovaných v tejto fáze sa podarilo aktivovať 96 % percent z tohto počtu," vyčíslil rezort. Najpočetnejšiu skupinu septembrových aktivácií tvorilo 2700 elektronických schránok pozemkových spoločenstiev a 2803 schránok právnických osôb založených cirkvami.



Aktivácia e-schránok nepodnikateľov sa začala 1. júna, keď štát aktivoval schránky vybraným neziskovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam aj organizáciám s medzinárodným prvkom. "Išlo približne o 62.500 elektronických schránok," vyčíslilo ministerstvo. Napriek upozorneniam však štát stále eviduje 33.000 elektronických schránok bez zastupovania. "Čo znamená, že do týchto e-schránok sa štatutári nevedia prihlásiť," upozornil riaditeľ sekcie ITVS rezortu Peter Kucer s tým, že väčšina z týchto organizácií je neaktívna alebo v likvidácii.



Začiatkom augusta NASES aktivoval e-schránky ďalším 3200 organizáciám uvedeným v registri cirkví a náboženských spoločností a poľovníckym organizáciám.



NASES aktivuje elektronické schránky organizácií nepodnikateľského sektora automaticky, čo v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Do takto aktivovanej schránky bude štát doručovať úradné rozhodnutia a štatutár už nebude chodiť s tzv. žltým lístkom na poštu osobne. Na prístup k e-schránke potrebuje užívateľ elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným osobným kódom a príslušné certifikáty. Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač alebo nechce pristupovať do schránky, môže udeliť oprávnenie inej osobe.



Štatutári nájdu potrebné informácie o e-schránkach a prístupe k nim na stránke statutar.sk alebo slovensko.sk.