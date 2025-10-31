< sekcia Ekonomika
MIRRI: Stretnutie s IT sektorom pomôže nájsť riešenia o eurofondoch
Štátny tajomník skonštatoval, že situácia s ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk je naozaj vážna.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje 4. novembra stretnutie pod záštitou šéfa rezortu Samuela Migaľa (nezávislý) so zástupcami všetkých relevantných inštitúcií a IT sektora. Cieľom je nájsť riešenia o ďalšom postupe využitia eurofondov do informačných systémov. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii štátny tajomník rezortu Radoslav Štefánek.
„Cieľom tohto nášho spoločného pracovného stretnutie nájsť a predstaviť riešenia o ďalšom postupe tak, aby sme nepremeškali príležitosť alebo priestor riešiť tie problémy, ktoré máme z prostriedkov Európskej únie. Pretože ako dobre viete, investovať v súčasnosti na Slovensku do rozvoja informačných systémov je možné len zo štrukturálnych fondov Európskej únie, plánu obnovy, prípadne obdobných mechanizmov v štátnom rozpočte,“ priblížil Štefánek.
Štátny tajomník skonštatoval, že situácia s ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk je naozaj vážna. Pripomenul ďalší výpadok portálu a objasnil, že rezort sa situáciou zaoberá.
Na havarijný stav portálu upozornil na tlačovej konferencii aj prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš. Priblížil, že investície do slovensko.sk nespochybňuje. To, s čím nesúhlasí, je však dynamický nákupný systém, a teda spôsob, akým plánovalo MIRRI investície na zlepšenie portálu zabezpečiť.
„Dynamický nákupný systém je niečo, čo je určené pre nákup komodít, pre nákup tovarov, ktoré sú bežne dostupné na trhu. A my nehovoríme, že na ústrednom portáli verejnej správy nie sú aj takéto komponenty, ale určite si nemyslíme, že všetko to, čo sa malo urobiť, je vhodné riešiť dynamickým nákupným systémom,“ uviedol Fitoš. Ocenil, že ministerstvo pristúpilo k riešeniu prostredníctvom stretnutia so zástupcami IT sektora.
