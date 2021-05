Štvrť miliardy eur pre regióny pôjde na dopravu, kultúru či školstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Bratislava 28. mája (TASR) - Na podporu regiónov bude mať Slovensko o 247 miliónov eur navyše vďaka protikrízovému finančnému balíku REACT-EU, prioritne ich chce minúť na dopravu, školstvo, kultúru či zeleň. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR." pripomenula šéfka rezortu investícií Veronika Remišová (Za ľudí). Investovať sa má hlavne do oblastí, ktoré poznačila pandémia nového koronavírusu.Na tento rok bude Integrovaný regionálny operačný program (IROP) po revízii zvýšený z REACT-EU o 195 miliónov eur a v roku 2022 o takmer 52 miliónov eur.MIRRI už návrh, kam chce Slovensko peniaze investovať, odoslalo Európskej komisii (EK). "" vymenovala Remišová.Prioritných oblastí je celkovo sedem. Štát chce peniaze navyše minúť na podporu verejnej a ekologickej dopravy, podporu kultúrnej infraštruktúry a jej materiálneho vybavenia, znižovanie energetickej náročnosti budov (zatepľovanie), na modernizáciu stredných odborných škôl vrátane vybavenia učební, na zvýšenie kapacít základných škôl, budovanie zelenej infraštruktúry v mestách a na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochranu verejného zdravia.V rámci novej prioritnej osi programu s názvom REACT-EU budú v lete vyhlásené výzvy v objeme približne 151 miliónov eur. "" ilustrovala Remišová.Takisto v lete chce MIRRI vyhlásiť aj ďalšie výzvy so zameraním na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, na verejnú osobnú dopravu, cyklodopravu a predprojektovú prípravu.Zo zostatkovej alokácie IROP plánuje MIRRI SR vyhlásiť ďalšie výzvy so zacielením na podporu budovania sociálnych služieb, budovania materských a stredných odborných škôl. Neskôr budú vyhlásené výzvy na podporu budovania a obnovu cestnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy a cyklotrás.