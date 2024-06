MIRRI: Tímy budú v rámci deviateho hackathonu vymýšľať systém pre ÚVO

Bratislava 11. júna (TASR) - Tímy budú v rámci už deviateho hackathonu vymýšľať systém na automatické vyhľadávanie a generovanie vzorových súťažných podkladov a všeobecných obchodných podmienok. Určený bude Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informoval o tom v utorok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Hackathony umožňujú rýchlejšiu tvorbu prototypov nových služieb, aplikácií či systémov. Už viackrát sme boli svedkami toho, ako kreatívni mladí ľudia, ako aj skúsení odborníci, pod jednou strechou vyvinuli digitálne riešenie, ktoré má potenciál zjednodušiť život nielen zamestnancom daných úradov, ale v neposlednom rade aj občanom. Inak tomu nebude ani pri tomto hackathone," uviedol štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.



Navrhnuté riešenie by malo podľa rezortu umožniť automatické vyhľadávanie a generovanie vhodných podkladov z existujúcej databázy na základe preddefinovaných potrieb používateľa. Ďalej by malo vedieť dynamicky prispôsobovať vybrané časti dokumentov, pričom nesmie chýbať možnosť prispôsobenia sa legislatívnym zmenám, ďalšej aktualizácie či povinnosť registrácie používateľov.



"V diskusii chceme hľadať optimálne riešenie nie celkom pozitívneho stavu, ktorý je spôsobený viac ako 20-ročnou absenciou štandardizácie základnej dokumentácie vo verejnom obstarávaní," dodal predseda ÚVO Peter Kubovič.



V súčasnosti sa podľa rezortu musí pri príprave každého verejného obstarávania začínať od nuly a investovať nemalé personálne a finančné prostriedky do prípravy základných dokumentov. Každoročne vznikajú tisíce súťažných podkladov bez normovaného obsahu alebo vhodnej formy, čím dochádza k chybám a neaktuálnosti obsahu.



Prihlasovanie formou on-line prihlášky je už spustené a bude otvorené do 19. júna alebo do naplnenia kapacít. Výhrou za víťazné riešenie bude finančná odmena vo výške 3000 eur. Výherný nápad bude podľa rezortu zrealizovaný prostredníctvom financií z plánu obnovy vo výške 100.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).