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MIRRI tvrdenia PS o netransparentnom podpisovaní zmlúv odmietlo
Hargaš upozornil, že zo 74 úspešných projektov je podpísaných len 46 zmlúv.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR odmietlo tvrdenia poslanca opozičného hnutia PS Jána Hargaša, že rezort podpisuje „horšie a drahšie projekty“ z výzvy na vedu a výskum plánu obnovy namiesto kvalitnejších. Ide o zavádzajúce zjednodušenie procesu, ktorý podliehal odbornému hodnoteniu, kontrolám a pravidlám plánu obnovy, uviedlo v utorok MIRRI.
Hargaš upozornil, že zo 74 úspešných projektov je podpísaných len 46 zmlúv. Rezort podpisuje podľa Hargaša najmä horšie projekty, ktoré dostali v hodnotení menšie priemerné skóre. Spolu 46 podpísaných projektov má priemerné skóre v hodnotení 12,54 bodu, 19 nepodpísaných projektov má priemerné skóre 12,78 bodu. Podpísané projekty majú zároveň priemernú výšku dotácie viac ako 630.000 eur, zatiaľ čo nepodpísané majú priemernú výšku viac ako 500.000 eur.
„Pán Hargaš dnes vytvára dojem, že podpisovanie zmlúv prebiehalo svojvoľne podľa nejakého politického kľúča. Nie je to pravda. Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa MIRRI rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia, s výnimkou tých žiadateľov, ktorí uviedli, že už nemajú záujem o podpis zmluvy, pretože nestíhajú realizáciu,“ oponoval rezort investícií.
Za mimoriadne nezodpovedné považuje MIRRI verejné naznačovanie korupcie bez predloženia dôkazov. Poslanec má údajne informácie z viacerých zdrojov, podľa ktorých je proces podpisovania ovplyvnený tým, či tie dané firmy sú alebo nie sú ochotné, podeliť sa o tú svoju dotáciu. „Ak má informácie o trestnej činnosti, jeho povinnosťou je obrátiť sa na príslušné orgány, nie šíriť vážne obvinenia cez médiá,“ dodalo ministerstvo.
Hargaš upozornil, že zo 74 úspešných projektov je podpísaných len 46 zmlúv. Rezort podpisuje podľa Hargaša najmä horšie projekty, ktoré dostali v hodnotení menšie priemerné skóre. Spolu 46 podpísaných projektov má priemerné skóre v hodnotení 12,54 bodu, 19 nepodpísaných projektov má priemerné skóre 12,78 bodu. Podpísané projekty majú zároveň priemernú výšku dotácie viac ako 630.000 eur, zatiaľ čo nepodpísané majú priemernú výšku viac ako 500.000 eur.
„Pán Hargaš dnes vytvára dojem, že podpisovanie zmlúv prebiehalo svojvoľne podľa nejakého politického kľúča. Nie je to pravda. Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa MIRRI rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia, s výnimkou tých žiadateľov, ktorí uviedli, že už nemajú záujem o podpis zmluvy, pretože nestíhajú realizáciu,“ oponoval rezort investícií.
Za mimoriadne nezodpovedné považuje MIRRI verejné naznačovanie korupcie bez predloženia dôkazov. Poslanec má údajne informácie z viacerých zdrojov, podľa ktorých je proces podpisovania ovplyvnený tým, či tie dané firmy sú alebo nie sú ochotné, podeliť sa o tú svoju dotáciu. „Ak má informácie o trestnej činnosti, jeho povinnosťou je obrátiť sa na príslušné orgány, nie šíriť vážne obvinenia cez médiá,“ dodalo ministerstvo.