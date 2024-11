Ministerstvo investícií: Informatizácia vyžaduje spoluprácu sektorov

Bratislava 28. novembra (TASR) - Úspešná informatizácia si vyžaduje prekonanie rezortizmu a intenzívne prepájanie verejného, súkromného a akademického sektora. Jedným z kľúčových partnerov je pritom súkromný sektor, ktorý môže priniesť nielen nové riešenia, ale zabezpečiť aj efektívnejšie využitie verejných zdrojov. Uviedol vo štvrtok vo svojom príhovore počas konferencie Jesenná ITAPA štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ivan Ivančin. Informoval o tom tlačový odbor MIRRI.



"Rezortizmus nemá miesto v modernej informatizácii. Ak chceme naplniť naše ambície v oblasti digitalizácie, musíme spojiť sily všetkých zainteresovaných strán. Zdieľanie dát v štátnej správe a synergická spolupráca s akademickou obcou a súkromným sektorom sú základnými piliermi úspešnej digitálnej transformácie Slovenska," uviedol Ivančin.



Jednou z najvýznamnejších priorít sú podľa MIRRI digitálne služby orientované na občana. Rezort zavádza a implementuje koncept takzvaných životných situácií, ktorý má zjednodušiť komunikáciu so štátom. Ministerstvo vysvetlilo, že občania tak nebudú musieť riešiť byrokraciu cez jednotlivé úrady zvlášť, k dispozícii budú mať jednotné platformy, ktoré prepoja viaceré štátne inštitúcie. "Na tomto projekte už spolupracuje 14 ministerstiev a štátnych organizácií," informovalo MIRRI.



Medzi zásadné technologické inovácie podľa rezortu patrí aj plánovaný odklon od používania čítačiek občianskych preukazov. "Už v roku 2025 chceme občanov zbaviť povinnosti nosiť čítačky. Do leta 2026 plánujeme umožniť vybavovanie väčšiny úradných záležitostí cez mobilné zariadenia," uviedol Ivančin.



Jesenná ITAPA vo štvrtok vyvrcholila Dňom digitalizácie. Zástupcovia MIRRI počas konferencie zhodnotili úspechy a výzvy v IT projektoch a predstavili koncepciu Digitálnej peňaženky.