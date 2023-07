MIRRI uvoľnilo 2,13 miliardy eur pre samosprávy na územné investície

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR uvoľnilo 2,13 miliardy eur z celkového 13-miliardového Programu Slovensko pre samosprávy integrovaných územných investícií. V septembri MIRRI vyhlási prvé výzvy na riešenie konkrétnych problémov regiónov, oznámilo ministerstvo v piatok.



"Prvé výzvy vyhlásime v septembri a zamerajú sa na modernizáciu ciest II. a III. triedy, základných škôl a podporia aj projekty mesta Trenčín v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Som rád, že nový a regiónom bližší systém eurofondovej podpory, ktorý naše ministerstvo pripravovalo vo vzájomnom dialógu s regiónmi dva roky, sa v najbližších týždňoch stane realitou, uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.



Štátna tajomníčka MIRRI Barbora Lukáčová priblížila, že jedným z hlavných cieľov rezortu je čo najrýchlejšie naštartovanie integrovaných územných investícií. Regióny si podľa nej samy určia, kedy a na aké projekty investujú pridelené eurofondy, a štát dohliadne iba na to, aby projekty spĺňali pravidlá Európskej komisie.



"O integrovaných územných investíciách rozhodujú vo všetkých ôsmich krajoch rady partnerstva. Za daný kraj združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy a sociálno-ekonomických partnerov, ako sú mimovládne organizácie, podnikatelia či cirkvi. Spomínaných osem rád partnerstva má z Programu Slovensko vyčlenených približne 1,5 miliardy eur," uviedlo MIRRI.



O zvyšných približne 650 miliónoch eur na integrované územné investície rozhodnú Kooperačné rady území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Osemnásť Kooperačných rád UMR zastrešuje potreby obcí okolo najväčších miest Slovenska. Nie sú súčasťou a ani podriadené krajským radám partnerstva.



V novom programovom období je pre Slovensko z európskych fondov v rámci nového Programu Slovensko vyčlenená suma 12,59 miliardy eur. Najvyššia alokácia je určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, a to 4,2 miliardy eur. Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby je vyčlenených 3,3 miliardy eur.



"Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy sú určené dve miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur podporí prechod regiónov k zelenšej ekonomike a pomôže im prekonať dosahy uzatvorenia uhoľných baní a dekarbonizácie priemyslu," uzavrelo MIRRI.