MIRRI: V novom programovacom období sa kontroly projektov zjednoduší

Nižný Hrušov 29. júna (TASR) – V novom programovacom období 2021 - 2027, ktorého Operačný program Slovensko v utorok (28. 6.) schválila vláda SR, sa má zjednodušiť proces kontrol realizovaných projektov. Pre TASR to v stredu uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič po stretnutí so starostami ôsmich okresov z regiónu Zemplína v obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese.



"V novom programovacom období, ktoré začneme, verme, že začiatkom zimy, bude Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zodpovedný za kontrolu a podľa toho, ako my manažujeme a diskutujeme s nimi, kontrola bude iba jedna. Budú to robiť iba oni a iba raz," povedal. Podotkol, že oproti predošlému obdobiu sa MIRRI snažilo zjednodušiť aj byrokratický proces v súvislosti s čerpaním eurofondov samosprávami. Svedčiť o tom má skutočnosť, že kým v predchádzajúcich rokoch sa ročne čerpalo priemerne približne 600 miliónov eur, vlani to boli dve miliardy.



MIRRI v spolupráci s rezortom dopravy tiež podľa Veličových slov aktuálne pracuje na tom, aby bolo možné dofinancovať projekty pasujúce sa so zvýšením cien stavebných materiálov. "Všetky projekty, ktoré nejakým spôsobom trpia tým, že došlo k zvýšeniu cien stavebných materiálov, budú môcť zvýšiť rozpočet o 50 percent. Veríme, že žiadne projekty sa z dôvodu zvýšenia cien nezastavia," uviedol s tým, že metodiku zvýšenia cien jednotlivých komponentov, ktorú vypracovalo ministerstvo dopravy, má aktuálne "na stole" rezort financií. "Ministerstvo financií, verme, že do septembra vypracuje metodiku," uzavrel. Možnosť zvýšiť projektové rozpočty musí odobriť Európska komisia, ktorej už MIRRI v tejto súvislosti zaslalo žiadosť.



Ako doplnil, v rámci nového operačného programu, ktorý obsahuje približne 13 miliárd eur, majú ísť na takzvaný regionálny rozvoj v gescii MIRRI prostredníctvom krajov a mestských "jadier" dve miliardy eur. "Do Prešovského a Košického kraja ide najviac peňazí, lebo tieto kraje historicky sú menej rozvinuté a potrebujú výraznejšiu pomoc," podotkol v súvislosti s návštevou regiónu.



Velič počas výjazdu na Zemplín navštívi aj obec Nižný Kručov vo Vranovskom okrese, kde aktuálne pracujú na druhej etape výstavby miestnych komunikácií, projekte realizovanom v rámci výzvy pre najmenej rozvinuté okresy ukončenej v závere minulého roka.