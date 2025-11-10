< sekcia Ekonomika
MIRRI víta zámer Európskej komisie zjednodušiť digitálnu reguláciu EÚ
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR víta zámer Európskej komisie (EK) zjednodušiť a zosúladiť digitálnu legislatívu EÚ. Zjednotenie a zjednodušenie je podľa štátneho tajomníka MIRRI a splnomocnenca vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslava Štefánka nevyhnutné pre podporu inovácií a zaručenie právnej istoty. V pondelok o tom informoval odbor komunikácie MIRRI.
„Súhlasíme s Európskou komisiou, že je potrebné hľadať cesty k jednoduchšej a prehľadnejšej digitálnej regulácii. Súčasná miera komplexnosti predstavuje výzvu nielen pre podniky, ale aj pre orgány dohľadu v členských štátoch,“ uviedol Štefánek.
Hoci je na Slovensku podľa neho tendencia oddeľovať správu digitálneho priestoru na dáta, modely, systémy či platformy, tak používatelia a poskytovatelia služieb a produktov potrebujú súdržný regulačný prístup. Zdôraznil, že cieľom je vyhnúť sa nadmernej inštitucionálnej zložitosti a zdĺhavým administratívnym procesom.
Rezort zároveň pripravuje zákon u umelej inteligencii, ktorý je aktuálne v procese vyhodnocovania a zapracovávania pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania. Na základe návrhu by malo MIRRI slúžiť ako centrálny orgán dohľadu pre umelú inteligenciu.
