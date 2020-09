Ministerstvo investícií vníma pozitívne dôraz EK na digitalizáciu

Bratislava 23. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vníma pozitívne dôraz Európskej komisie (EK) na digitalizáciu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu. EK avizovala, že z balíka peňazí na obnovu ekonomík na digitalizáciu plánuje vyčleniť 20 % prostriedkov.



"Práve digitalizácia je oblasť, v ktorej Slovensko má čo dobiehať," dodáva ministerstvo s tým, že pre rezort je funkčný e-government jednou z kľúčových priorít. "Cieľom je dosiahnuť stav, kedy sa občanovi bezpečne a pohodlne zmestí celý štát do mobilu," poznamenal rezort informatizácie.



Hlavnou filozofiou rezortu nie je presunúť úrady na web, ale naopak, prostredníctvom digitalizácie priniesť štát bližšie občanovi. "Práve preto vznikla aj štátna IT spoločnosť Slovensko IT, ktorej cieľom je pracovať na priblížení verejnej správy občanovi. V súčasnosti je hlavným cieľom náprava portálu slovensko.sk," avizuje rezort. Je to však len prvý krok, občanom chce rezort priniesť užívateľsky priateľské rozhranie.



"Zároveň však je potrebné digitalizáciu vnímať aj v rovine digitálnej ekonomiky a spoločnosti, kde zohrávajú kľúčovú úlohu digitálnych zručností a kompetencie, či kybernetickej bezpečnosti a všade dostupného rýchleho internetu," upozornil rezort s tým, že v tejto oblasti vníma obrovský nezastupiteľný potenciál, predovšetkým pre zachovanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, pre rozširovanie priestoru pre inovácie a vzdelávanie.



"S rozvojom digitalizácie však netreba zabúdať ani na hrozby, ako sú hoaxy či kyberzločinnosť," dodal rezort. Na základe toho vníma MIRRI digitalizáciu ako veľkú príležitosť posunúť Slovensko o desaťročie dopredu. "Na politickej scéne panuje široká zhoda ohľadom potreby digitalizácie, čo je evidentné aj z programového vyhlásenia vlády," uzavrel rezort.