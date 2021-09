MIRRI: Vo výzve na podporu regiónov pridalo milión eur

Bratislava 25. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zvýšilo pôvodnú alokáciu vo výzve na podporu rozvoja regiónov o milión eur a podporilo ďalších tridsať projektov z viac ako 500 žiadostí, ktoré sa uchádzali o grant. Na sociálnej sieti o tom informovala šéfka rezortu a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).



"Pôvodne bola dotácia 1,1 milióna eur, z čoho bolo možné podporiť 33 najlepších projektov. Do našej výzvy sa však prihlásilo až 538 projektov a my ich chceme podporiť čo najviac," vysvetlila Remišová. "Prostredníctvom navýšenia dotácie o milión budeme môcť financovať ďalších 30 projektov. Spolu teda 63 projektov za 2,1 milióna eur," dodala.



Do výzvy, vyhlásenej ešte v polovici marca, sa mohli zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja. Projekty, ktorých sa podpora týka, sú zamerané na rozvoj vnútorného potenciálu územia, na podporu predchádzania sociálneho vylúčenia, ale aj zvýšenie potenciálu turistického ruchu. O prostriedky sa mohli uchádzať napríklad aj tí, ktorí sa venujú obnove hradov a rekonštrukcii pamiatok či budovaniu komunitných záhrad.