MIRRI: Na zlepšenie kyberbezpečnosti inštitúcií zostávajú 3 mil. eur

Bratislava 24. septembra (TASR) - Štátne inštitúcie, vyššie územné celky (VÚC) a mestá môžu aj naďalej využiť eurofondy na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. Vo výzve "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy" spustili druhé kolo so zostatkovou alokáciou niečo vyše troch miliónov eur. Informovalo o tom v piatok tlačové oddelenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Žiadosti bude prijímať do 8. novembra.



"Hrozby v on-line priestore sú rizikom pre štát aj občanov - ukradnuté údaje, e-mailové útoky, snaha o napadnutie štátnych systémov, ktoré často uchovávajú dôležité a citlivé dáta," zhrnula vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Kybernetickú bezpečnosť je podľa nej nevyhnutné neustále zvyšovať. Aj preto očakáva, že štátne inštitúcie využijú eurofondové prostriedky v plnej miere a pripravia kvalitné projekty, vďaka ktorým efektívne eliminujú hrozby a ochránia svoje informačné systémy.



Ako špecifikoval rezort, dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli aj na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyberbezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.



Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, VÚC a obce so štatútom mesta mimo bratislavského kraja.



Rezort primárne podporí projekty zamerané na riešenie governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostnú dokumentáciu a na riadenie aktív, hrozieb a rizík.



Na výzvu vyčlenilo MIRRI celkovo päť miliónov eur, v prvom kole poskytlo nenávratné finančné príspevky za takmer dva milióny eur. Na druhé kolo teda ostali tri milióny eur.



Výzva spolu s prílohami a prezentáciou zo školenia je zverejnená na webovej stránke MIRRI.