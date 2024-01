MIRRI: Vranov nad Topľou je príkladom pri smart riešeniach

Bratislava/Vranov nad Topľou 22. január (TASR) - Viaceré samosprávy zavádzajú v mestách a obciach smart riešenia. Príkladom je Vranov nad Topľou, ktorý rozbieha smart riešenia v oblasti bezpečnej samosprávy. Túto tému riešil v pondelok štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák na stretnutí s prednostom mestského úradu Vranova nad Topľou Imrichom Kónyom a štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR Luciou Kurilovskou.



"Smart riešenia v samosprávach sú kombináciou gazdovského rozumu, udržateľnosti a užitočnosti. V kombinácii s informačno-komunikačnými technológiami je to presne to, čo dnes ľudia potrebujú, aby bola ich kvalita života na vyššej úrovni. Vranov nad Topľou je mimoriadne zaujímavý tým, že sa pustil do smart riešení v oblasti bezpečnej samosprávy, ktorá je dnes o celom komplexe informácií a opatrení vrátane kamerových, dopravných či protipovodňových," povedal Kaliňák.



Rezort investícií pracuje spolu s ďalšími ministerstvami na komplexnom riešení smart agendy. Tá sa týka viacerých problematík vo vzťahu ku kvalite života, ochrany zdravia aj majetku. Napríklad v oblasti bezpečnej samosprávy je snahou MIRRI SR rozširovať kamerové systémy a zlepšiť ich funkčnosť, aby ľudia mali pocit bezpečia a ochrany svojho majetku.



"Našou snahou je spojiť sily. To znamená, že napríklad pri bezpečnej samospráve hovoríme o spolupráci s rezortom vnútra a jeho štátnom rozpočte a hovoríme aj o peniazoch z eurofondov, ktoré máme k dispozícii na našom rezorte. Nezabúdame napríklad ani na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity či na rezort životného prostredia a pôdohospodárstva vo vzťahu k ochrane lesa, prírody a vodných tokov," doplnil Kaliňák.