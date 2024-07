MIRRI vyhlási prvú výzvu na zriadenie centier zdieľaných služieb

Bratislava 9. júla (TASR) - Prvá výzva z plánu obnovy na zriadenie centier zdieľaných služieb bude zverejnená do konca septembra. Druhú výzvu chce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripraviť do konca tohto roka. Informoval o tom pred rokovaním vlády SR štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.



"Máme dohodu a to takú, že do konca septembra pôjde prvá výzva cez rezort vnútra, druhá výzva pôjde od nás do konca tohto roka, pretože to bude výzva, ktorá bude integrovať plán obnovy aj eurofondy," povedal Kaliňák.



Dodal, že so samosprávami už diskutujú o tom, ako nastaviť druhú výzvu, keďže okrem získania peňazí pre centrá zdieľaných služieb je dôležité aj to, aby boli financie efektívne využité aj na platy ich zamestnancov.



Kaliňák priblížil, že prvá výzva z plánu obnovy sa bude zaoberať zriadením kancelárií pre centrá zdieľaných služieb. Pri druhej výzve chce MIRRI čerpať eurofondy na mzdy zamestnancov. Centrá zdieľaných služieb by mohli podľa neho fungovať už od 1. januára 2025. Rezort investícií počíta so zriadením minimálne 22 centier na úrovni 19 najmenej rozvinutých okresov.



Kaliňák očakáva úspory v každom najmenej rozvinutom okrese, pretože centrá ušetria samosprávam prevádzkové a mzdové náklady.