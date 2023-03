MIRRI vyhlási výzvy pre najmenej rozvinuté regióny za vyše 12 mil. eur

Bratislava 9. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlási tento rok pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) 20 výziev za viac ako 12 miliónov eur. Prvé výzvy vyhlásené v marci sú určené pre 15 okresov. Pre zvyšných päť najmenej rozvinutých okresov sú plánované výzvy na apríl. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii štátny tajomník MIRRI Dušan Velič.



"Z regionálnych príspevkov podporíme projekty, ktoré prinesú do regiónov nové pracovné miesta, a to aj pre znevýhodnených uchádzačov o prácu, pomôžu rozvíjať lokálne služby, ekonomiku, cestovný ruch či odborné vzdelávanie a regionálne školstvo," priblížil Velič. Peniaze na tieto výzvy idú zo štátneho rozpočtu.



Žiadať o podporu v nich môžu podľa MIRRI nielen kraje a obce z najmenej rozvinutých regiónov, ale napríklad aj miestne sociálne podniky, organizácie zriadené samosprávou, občianske združenia, školy, podnikateľské subjekty, či náboženské spoločnosti.



Príspevok pre NRO má podľa Veliča viacero výhod. Predovšetkým ide o rýchlu pomoc, v minulom roku sa dostali peniaze k žiadateľom do dvoch mesiacov od uzavretia výzvy. "Všetci sedia za okrúhlym stolom, to znamená, že transparentnosť je nespochybniteľná. A čo je veľmi dôležité, môžu tie peniaze použiť takmer na všetko, majú veľkú flexibilitu, kde ich topánka tlačí," priblížil štátny tajomník.



Alokácie pre konkrétne okresy sú vypočítané podľa veľkosti okresu a miery nezamestnanosti. "Hlavným motívom je zamestnať. Nie je to jediná, ale veľmi dôležitá podmienka, musíte vytvoriť nové pracovné miesto. A tiež zlepšovanie životných podmienok a služieb," vysvetlil Velič.



Pripustil, že na príspevky pre NRO by vedeli využiť aj viac peňazí. Ide však o prostriedky štátneho rozpočtu a ich výška je historicky zdedená. "Rozpočet je napätý. Ale pracujeme na tom, sme absolútne presvedčení, že tie peniaze pre regióny majú význam. Peňazí nie je dosť, pýtame ďalších aspoň 10 miliónov eur, budeme na tom pracovať," doplnil štátny tajomník.



Viac informácií o vyhlásených výzvach pre NRO na rok 2023 je na internetovej stránke ministerstva venovanej podpore najmenej rozvinutých regiónov www.nro.vicepremier.gov.sk. Je na nej zoznam vyhlásených výziev, ktorý sa priebežne aktualizuje.



Minulý rok podporilo MIRRI z regionálnych príspevkov 243 projektov. Na pomoc malým podnikateľom, cestovnému ruchu a lepšie služby pre ľudí sa rozdelilo spolu 17,5 milióna eur. Za uplynulé tri roky sa takýmto spôsobom vytvorilo viac ako tisíc nových a dlhodobo udržateľných pracovných miest.