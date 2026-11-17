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MIRRI vyhlásilo výzvu na podporu digitalizácie a inovácií v regiónoch
Podporené budú projekty s praktickým prínosom pre hospodárstvo, verejnú správu alebo spoločnosť a projekty, ktoré prispejú k efektívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo novú výzvu z Programu Slovensko na podporu inovačného a regionálneho potenciálu v oblasti digitalizácie. Financie majú pomôcť pri zavádzaní moderných digitálnych riešení, prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe a posilňovaní konkurencieschopnosti regiónov. Ministerstvo o tom informovalo v utorok.
Podporené budú projekty s praktickým prínosom pre hospodárstvo, verejnú správu alebo spoločnosť a projekty, ktoré prispejú k efektívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií. Očakávanými výsledkami sú nové digitálne produkty, služby a procesy.
Výzva má zároveň podporiť spoluprácu podnikateľského sektora, akademickej obce, výskumných organizácií a verejnej správy. Jej cieľom je posilniť inovačné kapacity Slovenska a vytvárať nové príležitosti pre regionálny rozvoj. Informačný seminár pre záujemcov o zapojenie sa do výzvy sa uskutoční 25. novembra. Podrobnosti o výzve a registrácii na seminár sú zverejnené na portáli portal.itms21.sk.
Podporené budú projekty s praktickým prínosom pre hospodárstvo, verejnú správu alebo spoločnosť a projekty, ktoré prispejú k efektívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií. Očakávanými výsledkami sú nové digitálne produkty, služby a procesy.
Výzva má zároveň podporiť spoluprácu podnikateľského sektora, akademickej obce, výskumných organizácií a verejnej správy. Jej cieľom je posilniť inovačné kapacity Slovenska a vytvárať nové príležitosti pre regionálny rozvoj. Informačný seminár pre záujemcov o zapojenie sa do výzvy sa uskutoční 25. novembra. Podrobnosti o výzve a registrácii na seminár sú zverejnené na portáli portal.itms21.sk.