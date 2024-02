MIRRI vyhlásilo výzvu na skvalitnenie prostredia za 70 mil. eur

Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zverejnilo výzvu na skvalitnenie životného prostredia v sídlach vo výške takmer 70 miliónov eur. Peniaze sú určené na podporu rozvoja prvkov zelených a vodných plôch, ako napríklad na revitalizáciu a tvorbu parkov, kvetinových záhonov či líniovej zelene pri komunikáciách. V oblasti vodných plôch sú to retenčné plochy, jazierka, rybníky, ale aj infiltračné povrchy peších komunikácií či spevnené plochy a parkoviská. V pondelok o tom informoval minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).



Požiadať o peniaze môžu všetky obce, mestá či združenia obcí, ale aj vyššie územné celky a rozpočtové či príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec, mesto alebo vyšší územný celok. Výzva je však otvorená napríklad aj občianskym združeniam, cirkvi alebo neziskovým organizáciám. Podmienkou je, aby žiadateľ preukázal vznik minimálne rok pred dátumom predloženia žiadosti.



Oprávnené výdavky na jednotlivé projekty by mali byť vyššie ako 200.000 eur. Raši o príspevok očakáva veľký záujem a samosprávam preto odporučil, aby sa prihlásili čo najskôr. Minister avizoval, že sa konečná suma na túto výzvu môže ešte o desať miliónov eur zvýšiť.



Oprávneným výdavkom by mala byť aj projektová dokumentácia. Dôležité je podľa ministra i to, aby bola projektová dokumentácia v stave, keď je vydané alebo sa chystá vydanie stavebného povolenia, prípadne je potrebné vyjadrenie stavebného úradu, že nemá námietky.



"Zmena klímy je akútna bezpečnostná hrozba, no minister regionálneho rozvoja Richard Raši si to zjavne neuvedomuje. Aj jeho ministerstvo pritom zodpovedá za adaptačné opatrenia, ktoré môžu chrániť zdravie a životy ľudí počas stále intenzívnejších vĺn horúčav, sucha či prívalových dažďov," reagoval poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Michal Sabo s tým, že pri ohlasovaní výzvy minister Raši hovoril zväčša o estetických funkciách. Podľa Saba by sa mal minister témou viac zaoberať, aby si uvedomil, že adaptácia miest a obcí na zmenu klímy nie je primárne o ich skrášľovaní.



MIRRI by podľa Saba malo poskytnúť samosprávam dostatočnú metodickú a konzultačnú podporu. "Pri ich personálnych kapacitách nemôže očakávať, že budú sledovať príklady najlepšej praxe či vedieť vyhodnotiť efektivitu zvolených opatrení. Pre budúcnosť Slovenska je nesmierne dôležité, aby minister Raši skončil s takýmto neodborným prístupom a postavil sa k svojim úlohám zodpovedne," uzavrel poslanec PS.