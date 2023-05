MIRRI vyhlásilo výzvu pre detské a mládežnícke organizácie

Bratislava 5. mája (TASR) - Dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) vyhlásila výzvu za 2,5 milióna eur pre detské a mládežnícke mimovládne organizácie. V piatok o tom informovala na tlačovej konferencii.



"Sú to práve mimovládne, neziskové alebo cirkevné organizácie či občianske združenia, ktoré v rôznych oblastiach suplujú samosprávu a niekedy aj štát, ktorý na to nemá buď ľudské kapacity, alebo to nestíha," uviedla Remišová.



Výzva je zverejnená od piatka a uzávierka je 15. júna, uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič. Vyčíslil, že čerpať sa dá od 25.000 eur do 200.000 eur.



"Vďaka dotáciám z tejto výzvy budú môcť vzniknúť projekty na podporu rôznych voľnočasových aktivít, krúžkov, budeme podporovať aj amatérsky šport, podporíme napríklad športové kluby v nižších ligách," spresnila Remišová. "Ďalej to budú projekty zamerané na ochranu životného prostredia," doplnila. "Podporíme aj aktivity, ktoré prispejú k lepšiemu psychickému zdraviu našich detí," dodala.



Velič doplnil, že výzva je aj pre právnické osoby spojené s náboženskými komunitami. Žiadatelia môžu predkladať aj projekty na podporu technických vied, uviedli predstavitelia MIRRI.



"Za uplynulé tri roky sme podporili mimovládne neziskové organizácie po celom Slovensku, boli to stovky organizácií, keď to len porovnám s predchádzajúcim obdobím, podporu pre mimovládky sme za tri roky zvýšili o 300 percent," vyčíslila Remišová.