Vyhlásili výzvu za 40 miliónov eur na zlepšenie komunikácie úradov

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Z európskych zdrojov na to vyčlenilo 40 miliónov eur, peniaze by mali pomôcť zlepšiť komunikáciu úradov s občanmi. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor rezortu.



"K výraznému zlepšeniu služieb pre občanov veľakrát napomôžu aj malé riešenia. Práve na ich zavádzanie je určená táto výzva," povedala šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že cieľom výzvy je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporou inovatívnych riešení, ktoré zvýšia komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom. Prehľadnejšie weby a elektronické systémy verejných inštitúcií sú podľa nej predpokladom na zvyšovanie spokojnosti užívateľov pri riešení ich životných situácií.



Výzva "Malé zlepšenia eGov služieb" je vyhlásená v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Podporené budú inštitúcie verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. "Výzva zároveň podporí aj inovatívne technologické riešenia, ktoré budú mať dosah na použiteľnosť a jednoduchosť elektronických služieb a webových sídel štátu," dodal rezort.



Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je minimálne v sume 400.000 eur a maximálne v sume 1,5 milióna eur. Peniaze by mali byť uplatnené tak, aby sa zjednodušilo elektronické vybavovanie, aby bolo elektronické vybavovanie logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie a aby k elektronickým službám viedla zrozumiteľná navigácia. Peniaze sa môžu minúť aj na odstránenie technologických nedostatkov, ktoré bránili alebo komplikovali odbúravanie klikov a automatizáciu vybavovania, a na to, aby sa začali služby a weby štátu vizuálne zjednocovať.



"Do výzvy sa môžu prihlásiť orgány riadenia informačných technológií verejnej správy okrem zdravotných poisťovní, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Rozhlasu a televízie Slovenska a Rady pre vysielanie a retransmisiu, ďalej obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti, vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja," vymenoval tlačový odbor.