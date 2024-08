MIRRI vyhlasuje eurofondovú výzvu určenú na podporu cyklodopravy

Bučany 26. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v pondelok vyhlasuje prvú časť eurofondovej výzvy na podporu cyklodopravy v objeme takmer 84 miliónov eur. V budúcom roku bude výzva rozšírená na 100 miliónov eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii v obci Bučany (okres Trnava) o tom informoval minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).



Od výzvy sa očakáva podpora a rozšírenie siete cyklodopravných trás. "Teda tých trás, ktorých cieľom bude najmä odľahčenie dopravy, ktorých cieľom bude, aby sa ľudia presunuli z motorových vozidiel či z mestskej hromadnej dopravy na cyklochodníky," priblížil minister.



Okrem tzv. líniovej cyklistickej infraštruktúry je výzva určená aj na doplnkovú cyklistickú infraštruktúru. "Môžu to byť systémy zdieľaných bicyklov, e-bicyklov, e-kolobežiek, ale aj napríklad odstavné zariadenia pre bicykle," podotkol. Finančné prostriedky môžu byť použité nielen na výstavbu novej infraštruktúry, ale aj na rekonštrukciu či modernizáciu už existujúcej.



Minister priblížil, že do výzvy sa môžu zapojiť mestá, mestské časti, združenia obcí alebo združenia právnických osôb s výlučnou účasťou obcí. Takisto vyšší územný celok alebo rozpočtová či príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, mesto alebo obec. Rovnako môže ísť o mimovládne organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie alebo nadácie. Predkladať bude možné projekty v hodnote viac ako 201.000 eur.



Výzva bude otvorená dovtedy, kým budú disponibilné finančné prostriedky. Ide o výzvu, ktorá je súčasťou integrovaných územných investícií, čo znamená, že o podpore projektov budú rozhodovať jednotlivé regióny. Cieľom výzvy je tzv. Vízia nula. "To znamená, aby sme dospeli k bodu, že bude nula úmrtí na našich cestách," povedal Raši. Upozornil, že podobná výzva je otvorená pre mestá nad 20.000 obyvateľov v rámci plánu obnovy. Do avizovanej eurofondovej výzvy sa tak budú môcť tieto mestá zapojiť až po ukončení projektu z plánu obnovy.



Tlačová konferencia sa uskutočnila v rámci rezortného dňa MIRRI SR v Trnavskom kraji. "Počas rezortných dní vždy aj fyzicky kontrolujeme eurofondové projekty, ktoré boli podporené z európskych peňazí," podotkol minister. Štátny tajomník ministerstva Michal Kaliňák priblížil, že sa uskutočnilo aj rokovanie s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska.



Prvá časť rokovania sa týkala aktivít ministerstva. "V druhej časti sme diskutovali o tom, ako nastaviť národný plán budovania vodovodov a kanalizácií, ako pomôcť samosprávam s peniazmi na rekonštrukciu stĺpov verejného osvetlenia, akým spôsobom pôjdeme prijímať ďalšie zákony, novely zákonov tak, aby sme za každým paragrafom videli pozitívny vplyv na samosprávu," podčiarkol. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Martin Červenka vyzdvihol, že vedenie MIRRI SR chodí medzi starostov a primátorov a rozpráva sa s nimi.