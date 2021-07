MIRRI vyhodnocuje ponuky na obstaranie spoločnej budovy

Bratislava 26. júla (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR aktuálne vyhodnocuje doručené ponuky na spoločnú budovu pre celé ministerstvo. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Michal Dyttert. Vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová sa snaží zjednotiť celý svoj rezort do jednej budovy už dlhodobo.



"MIRRI SR rieši proces obstarania spoločnej budovy. Koncom mája bola vyhlásená a zverejnená výzva na predkladanie ponúk," vysvetlil Dyttert s tým, že lehota na predkladanie ponúk na výber nového sídla ministerstva bola stanovená na 25. júna tohto roka, avšak pre žiadosť o vysvetlenie výzvy lehotu posunuli na začiatok júla. Ponuky teraz vyhodnocujú.



Remišová poukázala na to, že sú zamestnanci jej rezortu rozvetvení do viacerých budov po Bratislave už pred tým, ako sa vlani v lete pretransformoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na MIRRI. "Budeme hľadať čo najlepšie a najefektívnejšie riešenie tak, aby sme šetrili kapacity štátu," povedala vicepremiérka vlani začiatkom júna.



Začiatkom tohto roka zároveň médiá upozornili na list, ktorý dostala Remišová od úradu vlády, kde takisto sídli časť zamestnancov rezortu. V ňom bola upozornená, že sa jej toto leto končí nájomná zmluva v priestoroch úradu vlády. Remišová vtedy uviedla, že ak bude treba, požiada úrad vlády o to, aby nájomnú zmluvu ešte predĺžil. "S úradom vlády sme sa dohodli, že priestory bude môcť podpredsedníčka vlády využívať aj naďalej," poznamenal pre TASR Dyttert.