MIRRI: Vyjadrenia V. Ledeckého sú prejavom nekompetentnosti

Bratislava 4. apríla (TASR) - Kritika predstaviteľov strany SaS a poslanca Vladimíra Ledeckého spočíva v základnom nepochopení rozdielov medzi nástrojom na čerpanie eurofondov určených na informatizáciu a nástrojmi na financovanie výstavby domov či na infraštruktúru. V reakcii na vyjadrenia Ledeckého o podľa neho zbytočnom a predraženom projekte to uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Poslanci SaS hovoria o projekte, ktorý "počíta Rómov". V skutočnosti ide o projekt Úradu vlády SR, ktorý má komplexne zlepšiť zber a nakladanie s údajmi, ktoré sú nevyhnutné na tvorbu efektívnych verejných politík, zabezpečiť mapovanie štrukturálnych nerovností medzi Rómami a majoritou a vytvárať nevyhnutný základ pre prijímanie strategických rozhodnutí, priblížilo ministerstvo.



Tento projekt zabezpečuje dostupnosť dát, zjednodušuje komunikáciu a zlepšuje prevádzkovú efektivitu, či už na úrovni komunikácie obcí a úradu, ale aj na úrovni sprehľadnenia a analytického využitia údajov. Údaje z platformy sa budú využívať aj pri plánovaní výziev v rámci Programu Slovensko.



"Argumentácia pána Ledeckého o tom, že v 21. storočí by namiesto nevyhnutného moderného analytického digitalizačného nástroja bolo vhodnejšie fungovanie v excelovských tabuľkách, je možno príznačná pre politiku strany SaS, ale v praxi nás vracia do minulého storočia a spôsobuje chaos a komplikácie práve pri tvorbe strategických politík, práci s dátami a využitím na úrovni samospráv, Úradu a celého radu štátnych aj súkromných inštitúcií," dodalo MIRRI. Komunikované výhrady tak podľa rezortu vychádzajú skôr z nešikovného pokusu o politický boj ako z reálnej znalosti problematiky.



"Cieľom projektu je napĺňať Atlas rómskych komunít údajmi, ktoré aj doteraz máme a ktoré si každý z vás môže pozrieť," vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii Ledecký s tým, že Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity dostane na tento účel od MIRRI takmer 900.000 eur. Doteraz na to podľa neho stačila pomerne jednoduchá excelovská tabuľka.



"Ja sa pýtam, kto má alebo bude mať z tohto programu úžitok okrem firmy, ktorá ho takmer za milión eur vytvorí? Rómovia to určite nebudú," vyhlásil Ledecký. Pýtal sa tiež, koľko zaplatí štát za realizáciu, prevádzku a servis programu do budúcnosti. "Myslím si, že tých 900.000 eur je úplne zbytočne stratených," dodal.