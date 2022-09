MIRRI vytvára poradenské centrá pre žiadateľov o eurofondy a dotácie

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vytvára nové poradenské Regionálne centrá. Fungovať budú ako miesto prvého kontaktu pre záujemcov o podporu z rôznych schém finančnej pomoci na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni. V programom období 2021 až 2027 sa majú stať hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu, informoval v piatok odbor komunikácie MIRRI.



Rezort vytvorí sedem Regionálnych centier v krajských mestách Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov. S partnerskými inštitúciami posielajú do regiónov viac ako 200 odborníkov. Prvé centrum otvoria 9. septembra v Nitre.



"Rezortizmus, slabá prepojenosť, neprehľadnosť rôznych poradenských inštitúcií, ako aj nízka odbornosť personálu odradili od podania žiadosti nositeľov mnohých dobrých a prospešných nápadov pre rozvoj regiónov," upozornil štátny tajomník MIRRI Dušan Velič. V novom koncepte poradenských centier žiadatelia o podporu majú nájsť všetky potrebné informácie a služby na jednom mieste.



Výsledkom spolupráce má byť väčšia šanca na rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie prostriedkov z eurofondov a ďalších zdrojov. "Sieť konzultačných centier pomôže priniesť do regiónov užitočné projekty, ktoré podporia lepší život ľudí, nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou, inovácie, rozvoj miestnej ekonomiky, cestovného ruchu a služieb," dodal Velič.



Memorandum ku konceptu podpísali zástupcovia MIRRI, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu vlády SR a Úradu pre verejné obstarávanie.