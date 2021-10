Výzva za 4,9 mil. eur je pre obce z najmenej rozvinutých okresov

Bratislava 8. októbra (TASR) – Rozvoj cestového ruchu, zelené riešenia, ale aj obnova ciest a chodníkov sú oblasti podpory novej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Ako informoval odbor komunikácie MIRRI, výzva v celkovom objeme 4,9 milióna eur je určená pre obce z najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorým sa koncom roka 2020 skončila možnosť čerpať peniaze z balíka určeného na podporu NRO. Žiadosti o podporu je možné zaslať výlučne elektronicky do 5. novembra 2021.



"Podpora regionálneho rozvoja musí byť systematická a adresná. O to viac to platí v prípade najmenej rozvinutých okresov - týmto regiónom musíme poskytnúť účinnú pomoc a podporovať vytváranie nových pracovných miest, aby sme zastavili odchod šikovných ľudí z regiónov, ale aj zo Slovenska. Verím, že obce využijú celý balík takmer 5 miliónov eur a predložia odbornej a nezávislej komisii kvalitné projekty," uviedla ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).



Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré zlepšia technickú a dopravnú vybavenosť regiónu, ako napríklad rekonštrukcie, vybudovanie alebo údržba či oprava ciest, mostov, chodníkov, cyklistických ciest, ako aj v rámci cestovného ruchu umožnia vynoviť kultúrne pamiatky a pamätníky, pomôžu v rozvoji ciest k turisticky atraktívnym miestam a sú zamerané na zavádzanie zelených opatrení, ktoré pomôžu zlepšiť životné prostredie v regióne.



Do výzvy sa môžu zapojiť obce, ktoré boli do 31. decembra 2020 zaradené ako súčasť NRO a ktorým sa skončila možnosť čerpať peniaze z balíka určeného na podporu NRO. Ide o okresy Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou.



Na jeden projekt je možné získať podporu od 40.000 do 250.000 eur, pričom započítať je možné oprávnené výdavky už od 1. januára 2021.



Žiadosť o podporu je možné podať výlučne elektronicky do 5. novembra. Obce, ktoré predložia podpísanú žiadosť spolu s prílohami do 20. októbra a vyplnia krátky online registračný formulár, získajú dodatočných 10 bonusových bodov k celkovému bodovému hodnoteniu.



MIRRI považuje regionálny rozvoj za veľmi dôležitú tému. Národná rada SR schválila v septembri novelu zákona o podpore NRO z dielne MIRRI. Vďaka nej bude podpora pre tieto regióny jednoduchšia, adresnejšia a transparentnejšia. Od novembra tohto roka sa zmení spôsob rozhodovania o projektoch. O výzvach a ich vyhodnotení nebude rozhodovať prednosta okresného úradu, ale riadiaci výbor zložený zo zástupcov MIRRI, vyšších územných celkov, obcí a miest, okresných úradov a socioekonomických partnerov.