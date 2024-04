MIRRI: Z nových eurofondov prídu financie aj do Bratislavského kraja

Bratislava 4. apríla (TASR) - V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa realizovalo 1040 projektov z rôznych operačných programov v hodnote vyše jednej miliardy eur. Z nových eurofondov prídu do BSK ďalšie finančné prostriedky, o ktorých použití bude región rozhodovať sám. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák o tom hovorili na stretnutí s komunálnymi predstaviteľmi z okresov Malacky a Pezinok. Vo štvrtok o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Konkrétne v okrese Malacky bolo podporených 153 projektov za takmer 105 miliónov eur," pripomenul rezort investícií. Ako dodal, z dobiehajúceho Integrovaného regionálneho operačného programu podporili 78 projektov, v rámci ktorých sa zrekonštruovalo napríklad aj 26 materských a základných škôl.



Od roku 2021 vyhlásili v rámci Programu Slovensko približne stovku výziev a žiadatelia môžu žiadať o podporu projektov v objeme takmer 3,5 miliardy eur.



"Spolu máme v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme približne 6,3 miliardy eur, z čoho až 1,9 miliardy eur chceme preinvestovať prostredníctvom tzv. Integrovaných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii samospráv," priblížil Kaliňák.



MIRRI aktuálne posudzuje návrhy 11 výziev v hodnote 541 miliónov eur. Obce a mestá budú môcť v rámci nich žiadať napríklad o podporu projektov zameraných na výstavbu a modernizáciu tratí dráhovej dopravy, obnovu mobilných prostriedkov a vozidiel regionálnej dopravy či doplnenie siete zdravotnej starostlivosti.



"Z už vyhlásených výziev sa obce a mestá z Bratislavského kraja môžu zapojiť do výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách s alokáciou takmer 69 miliónov eur či do výzvy Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva," doplnilo MIRRI. Využiť môžu aj programy cezhraničnej spolupráce Interreg, z ktorých už v tomto regióne podporili 52 slovenských prijímateľov v rámci 44 projektov za takmer 23 miliónov eur.