MIRRI: Za projekty z IROP zodpovedajú ministerstvá a prijímatelia
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Za prípravu a realizáciu projektov v rámci výziev Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zodpovedajú podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) jednotlivé ministerstvá, pričom na prijímateľoch je pripraviť plnohodnotné projekty. Uviedol to v utorok rezort investícií v reakcii pre TASR na závery Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, podľa ktorého Slovensko v rokoch 2017 až 2021 nevyčerpalo 104 miliónov eur z viac ako 160 miliónov eur určených na zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb a zníženie počtu veľkokapacitných domovov pre seniorov.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že v praxi sa potvrdil nižší záujem o niektoré typy projektov, najmä v oblasti prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Viaceré projekty podľa neho neboli dokončené pre nedostatky v projektovej dokumentácii, nesúlad s legislatívou alebo strategickými dokumentmi, prípadne pre chyby počas realizácie, čo viedlo k odstúpeniu od zmlúv alebo k predčasnému ukončeniu projektov.
S cieľom zabrániť prepadnutiu finančných prostriedkov boli podľa ministerstva zdroje presunuté na výkonnejšie opatrenia v rámci IROP. Tento postup bol podľa neho prerokovaný a schválený Monitorovacím výborom pre IROP, v ktorom majú zastúpenie aj regionálni a sociálno-ekonomickí partneri. Ministerstvo doplnilo, že riadenie IROP prevzalo v októbri 2020 a pri ďalších výzvach už reflektovalo identifikované problémy tak, aby bola podpora sociálnych služieb efektívnejšia a lepšie reagovala na reálne potreby v regiónoch.
