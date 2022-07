MIRRI: Zvýšené náklady na stavby majú rezorty vyriešiť do júla

Bratislava 26. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR urobilo všetko, aby pomohlo samosprávam s financovaním eurofondových projektov, ktorých realizáciu ohrozila vysoká inflácia. Rezort presadil zmenu zákona tak, aby bolo možné z eurofondov dofinancovať v odôvodnených prípadoch zvýšenie cien stavebných materiálov. Ministerstvá zodpovedné za eurofondy musia podľa usmernenia pripraviť právne dokumenty pre žiadateľov svojich operačných programov do konca júla, uviedlo MIRRI v reakcii na utorkovú výzvu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



ZMOS upozornilo, že viaceré eurofondové projekty sú ohrozené pre extrémne zdraženie stavebných materiálov a vyzval MIRRI na urýchlené zverejnenie metodiky v rámci zazmluvnených dopytových projektov po verejnom obstarávaní z európskych štrukturálnych a investičných fondov.



"Podkladom k postupom jednotlivých ministerstiev je metodika, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy, no bola prerokovaná na vláde len v júli. Táto metodika si vyžadovala konzultácie s Úradom pre verejné obstarávanie, keďže všetko musí byť v súlade so zákonom a s európskou legislatívou," uviedlo MIRRI. Súčasné problémy samospráv sú podľa rezortu čiastočne spôsobené aj tým, že v zmluvách s dodávateľmi často nemajú možnosť byť zmeny cien stavebných materiálov nijako ošetrené. "Európska komisia veľmi prísne kontroluje každé euro vynaložené z eurofondov, a štát si preto musí postrážiť metodiku a výpočet zvýšenia cien tak, aby mechanizmus riešil skutočne len oprávnené náklady," zdôraznil rezort.



MIRRI v rámci svojho Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) konzultovalo sa samosprávami aj so stavebnými firmami zoznam preceňovaných položiek, aby čo najlepšie zodpovedal realite na trhu a typu projektov. "Metodika ministerstva dopravy totiž napríklad nezahŕňala vnútorné stavby, kde takisto treba preceniť niektoré materiály," priblížilo ministerstvo. Žiadateľov operačného programu IROP chce MIRRI informovať o presnom postupe budúci týždeň.