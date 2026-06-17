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MIRRI zvýšilo alokáciu na obnovu priemyselných areálov na hornej Nitre
Bývalé priemyselné areály - brownfieldy na hornej Nitre sa zmenia na nové priestory pre kultúru, komunitný život a rozvoj regiónu.
Autor TASR
Prievidza 17. júna (TASR) - Bývalé priemyselné areály - brownfieldy na hornej Nitre sa zmenia na nové priestory pre kultúru, komunitný život a rozvoj regiónu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR navýšilo alokáciu výzvy Obnova a zmena využitia hnedých priemyselných areálov financovanej z Fondu na spravodlivú transformáciu. Zvýšenie z pôvodných piatich miliónov eur na viac ako deväť miliónov eur umožní podporiť všetky tri predložené projekty v Prievidzi, Partizánskom a Handlovej. TASR o tom v stredu informoval odbor komunikácie MIRRI SR.
„Horná Nitra prechádza zásadnou premenou, ktorá stojí na konkrétnych projektoch s reálnym dosahom na mestá a ľudí v regióne. Každý obnovený areál znamená nový impulz pre komunitný život, kultúru aj miestny rozvoj,“ skonštatoval minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Ministerstvo sa preto podľa neho rozhodlo navýšiť alokáciu tak, aby mohli byť podporené všetky kvalitné projekty, ktoré dávajú druhú šancu zanedbaným územiam a zároveň zachovávajú industriálny charakter regiónu.
Výzva bola zameraná na obnovu brownfieldov a ich premenu na priestory s novým verejným a spoločenským využitím. Všetky tri predložené projekty po navýšení alokácie rezort podporí v plnom rozsahu, čo umožní ich realizáciu bez obmedzení.
V Prievidzi sa bývalé banícke dielne a kotolne na Átriovej ulici menia na moderné Hasičské múzeum, ktoré ponúkne expozície venované histórii požiarnej ochrany, moderné vzdelávacie prvky aj interaktívne aktivity pre deti a mládež. Súčasťou projektu je aj vznik nových pracovných miest a využitie úsporných a bezbariérových riešení, ktoré sprístupnia areál všetkým návštevníkom.
V areáli bývalých Závodov 29. augusta v Partizánskom zase vznikne nový verejný priestor v podobe strešnej terasy, určený pre kultúru a komunitné podujatia. Premenený priestor ponúkne pódium, zázemie pre účinkujúcich, oddychové zóny aj zeleň, čím vytvorí nové miesto stretávania obyvateľov a návštevníkov. Projekt zároveň sprístupní časť bývalého industriálneho areálu verejnosti a premení ho na živú súčasť mesta.
Bývalý prevádzkový objekt v areáli Bane Handlová v Handlovej sa zase mení na moderné muzeálno-kultúrne zariadenie, ktoré nadväzuje na viac ako 112-ročnú tradíciu baníctva v regióne. Vznikne tam priestor pre expozície baníckej histórie, galériu, odbornú knižnicu aj prezentáciu súčasného umenia. Areál bude zároveň slúžiť na kultúrne a komunitné podujatia a prejde úpravou verejných priestranstiev, aby bol plnohodnotne prístupný verejnosti. Za projektom stojí nezisková organizácia prepájajúca verejný, súkromný a občiansky sektor, ktorej členmi sú Hornonitrianske bane Prievidza, mesto Handlová a Handlovský banícky spolok.
„Horná Nitra prechádza zásadnou premenou, ktorá stojí na konkrétnych projektoch s reálnym dosahom na mestá a ľudí v regióne. Každý obnovený areál znamená nový impulz pre komunitný život, kultúru aj miestny rozvoj,“ skonštatoval minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Ministerstvo sa preto podľa neho rozhodlo navýšiť alokáciu tak, aby mohli byť podporené všetky kvalitné projekty, ktoré dávajú druhú šancu zanedbaným územiam a zároveň zachovávajú industriálny charakter regiónu.
Výzva bola zameraná na obnovu brownfieldov a ich premenu na priestory s novým verejným a spoločenským využitím. Všetky tri predložené projekty po navýšení alokácie rezort podporí v plnom rozsahu, čo umožní ich realizáciu bez obmedzení.
V Prievidzi sa bývalé banícke dielne a kotolne na Átriovej ulici menia na moderné Hasičské múzeum, ktoré ponúkne expozície venované histórii požiarnej ochrany, moderné vzdelávacie prvky aj interaktívne aktivity pre deti a mládež. Súčasťou projektu je aj vznik nových pracovných miest a využitie úsporných a bezbariérových riešení, ktoré sprístupnia areál všetkým návštevníkom.
V areáli bývalých Závodov 29. augusta v Partizánskom zase vznikne nový verejný priestor v podobe strešnej terasy, určený pre kultúru a komunitné podujatia. Premenený priestor ponúkne pódium, zázemie pre účinkujúcich, oddychové zóny aj zeleň, čím vytvorí nové miesto stretávania obyvateľov a návštevníkov. Projekt zároveň sprístupní časť bývalého industriálneho areálu verejnosti a premení ho na živú súčasť mesta.
Bývalý prevádzkový objekt v areáli Bane Handlová v Handlovej sa zase mení na moderné muzeálno-kultúrne zariadenie, ktoré nadväzuje na viac ako 112-ročnú tradíciu baníctva v regióne. Vznikne tam priestor pre expozície baníckej histórie, galériu, odbornú knižnicu aj prezentáciu súčasného umenia. Areál bude zároveň slúžiť na kultúrne a komunitné podujatia a prejde úpravou verejných priestranstiev, aby bol plnohodnotne prístupný verejnosti. Za projektom stojí nezisková organizácia prepájajúca verejný, súkromný a občiansky sektor, ktorej členmi sú Hornonitrianske bane Prievidza, mesto Handlová a Handlovský banícky spolok.