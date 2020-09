Kontroly dodržiavania zákona o e-Governmente pokračujú

Bratislava 10. septembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie opäť spúšťa kontroly dodržiavania zákona o e-Governmente. Prvá z nich sa uskutoční v Martine na mestskom úrade v piatok. Informoval o tom vo štvrtok rezort.



„Situácia, ktorej už mesiace čelíme v súvislosti s COVID-19, jasne ukazuje výhody a najmä čoraz väčšiu potrebu elektronickej komunikácie. Občanov k nej vyzývajú obce, mestá i samotné úrady," uviedol generálny riaditeľ sekcie ITVS rezortu Peter Kucer. Práve preto je podľa neho dôležitá rýchlosť a efektívnosť vybavenia potrebnej agendy bez zbytočných komplikácií.



Kontroly sa budú realizovať do konca tohto roka a zamerajú sa na dodržiavanie zákona a overovanie, či úrady a samosprávy správne vykonávajú verejnú moc elektronicky. Zamerajú sa na mestá, okresné úrady a súdy. Ako avizuje ministerstvo, kontroly sa môžu dotknúť aj subjektov, ktoré boli kontrolované vlani.



Rezort bude dohliadať najmä na každodenné prijímanie elektronických úradných správ prostredníctvom elektronickej schránky úradu, spôsob vytvárania úradných dokumentov v elektronickej podobe či podpisovanie elektronických úradných dokumentov prostriedkami autorizácie podľa zákona o e-Governmente.



„Rovnako je v praxi dôležité skontrolovať a prípadne vysvetliť, aby si úrady overovali stav aktivácie elektronickej schránky u adresáta, ktorému idú úradný dokument doručiť a nespoliehali sa na to, že občan nemá elektronickú schránku aktivovanú," dodal rezort s tým, že ak adresát nemá aktivovanú e-schránku, je potrebné správne vyhotoviť listinný rovnopis.



„Cieľom kontrol nie je úrady trestať, ale pri zistení nedostatkov im pomôcť v čo najkratšom čase zosúladiť doručovanie úradných dokumentov s platnou legislatívou," vysvetlil Kucer s tým, že na ministerstvo chodí veľa podnetov hlavne od občanov.



„Avizujú nám, že im úrady odmietajú podania fyzických osôb alebo právnických osôb doručené elektronicky a miesto toho ich vyzývajú na opätovné doručenie v listinnej forme a to sa nemôže stávať," spresnil Kucer.



„Počas štyroch rokov, odkedy majú úrady povinnosť komunikovať s občanmi a podnikateľmi elektronicky, si už mnohí pracovníci úradov na elektronický systém práce zvykli. Uvedomujeme si, že niektoré ustanovenia zákona môžu byť komplikovanejšie," uviedol Kucer s tým, že aj preto na stránke ministerstva uverejňujú štandardy, metodické usmernenie aj výkladové stanoviská, ktoré bližšie vysvetľujú jednotlivé ustanovenia zákona. „Podobnú pomoc poskytuje aj stránka www.slovensko.sk," uzavrel Kucer.