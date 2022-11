MIRRI:Na spoluprácu s Maďarskom pôjde z programu Interreg 161 mil. eur

Bratislava 9. novembra (TASR) - Na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z nového programu Interreg 161 miliónov eur. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Eurofondové programy Interreg sú veľmi užitočným a osvedčeným nástrojom, ktorého cieľom je zlepšovať a upevňovať susedské vzťahy Slovenska s okolitými krajinami. Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom bude vyhlásená už začiatkom budúceho roka a podporíme z nej projekty na ochranu prírodného bohatstva v pohraničí a zelené riešenia, ktoré zmiernia dopady klimatickej zmeny. Ďalšie výzvy zas pomôžu spoločnému rozvoju nášho kultúrneho a historického dedičstva," uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



Cieľom programu Interreg Maďarsko (HU) – Slovensko (SK) je podľa MIRRI vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.



Pre programové obdobie 2021 až 2027 sú určené tri oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom, a to zelená spolupráca, sociálna spolupráca a inštitucionálna spolupráca.



Konkrétne sa aktuálne stavajú tri cestné mosty, a to medzi obcami Chľaba na slovenskej strane a Ipolydamásd na maďarskej strane, tiež medzi obcami Ipeľské predmostie a Drégelypalánk a medzi Vrbovkou a Őrhalomom. Štvrtým bude cyklomost medzi Dobrohošťou a Dunakiliti.



Do programového územia Interreg HU-SK, patrí na slovenskej strane päť krajov, a to Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj. Na maďarskej strane pozostáva zo žúp Budapešť, Pešť, Komárom - Esztergom, Győr – Moson - Sopron, Borsod – Abaúj - Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár - Bereg.



Interreg HU – SK je podľa MIRRI po programe spolupráce s Českom a Poľskom už tretím programom, ktorý Slovensku schválila Európska komisia. Zároveň bol schválený aj program NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina a posledný sa očakáva Interreg Slovensko - Rakúsko.



V programovom období 2014 až 2020 sa vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenska a Maďarska zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 165 väčších projektov a 274 mikroprojektov.