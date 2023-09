Od nástupu vlády odborníkov stúplo čerpanie eurofondov o vyše miliardu

Bratislava 13. septembra (TASR) - Počas vlády odborníkov sa zrýchlilo čerpanie eurofondov. Z celkovej sumy 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných 11,18 miliardy. Od nástupu vlády odborníkov stúplo čerpanie o 1,02 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 7,1 %. Po stredajšom rokovaní vlády na to upozornilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



O stave čerpania eurofondov na rokovaní vlády informovali premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková a minister investícií Peter Balík. Za necelé štyri mesiace vláda odborníkov vyčerpala o 470 miliónov viac ako za prvých päť mesiacov tohto roka. Najväčší nárast v čerpaní bol zaznamenaný pri Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorý riadi MIRRI SR. Čerpanie v tomto programe narástlo o 19,5 %, čo je zvýšenie o 377 miliónov eur.



"Integrovaný regionálny operačný program má všetky predpoklady, aby sme z neho do konca roka využili všetky zdroje, ktoré budú slúžiť na lepší rozvoj regiónov," vyhlásil po rokovaní vlády Balík. MIRRI zaviedlo počas uplynulých mesiacov viacero opatrení na zrýchlenie čerpania eurofondov. Je to napríklad zjednodušenie fázovania projektov.



Projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, môžu byť financované aj z nových eurofondov a na dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude potrebné vyhlasovať nové výzvy.



MIRRI tiež presunulo nezazmluvnené a nevyčerpané prostriedky na iné ciele. "Z 244 miliónov eur presunutých na riešenie dosahov migračnej krízy z Ukrajiny sa prijímateľom vyplatilo už viac ako 195,5 milióna eur vrátane priamej podpory pre samosprávy. Ďalších 76 miliónov eur ide na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy," doplnil Balík.



Nárast čerpania zaznamenal aj Operačný program Integrovaná štruktúra v gescii ministerstva dopravy, kde sa čerpanie zvýšilo o 419 miliónov eur, teda o 6,97 %. Z prioritnej osi Informačná spoločnosť (PO7), ktorú zastrešuje MIRRI, sa presunulo 200 miliónov eur na pomoc domácnostiam počas energetickej krízy a 30 miliónov išlo na riešenie dosahov migračnej krízy z Ukrajiny, z ktorých sa 19,5 milióna eur (65 %) vyplatilo prijímateľom.